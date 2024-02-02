農民“圍城”抗議為何席捲歐盟

中評社北京2月2日電／據新華每日電訊消息連日來，法國、德國、比利時、意大利、西班牙、波蘭等歐盟國家都發生農民駕駛拖拉機等農用車輛堵塞高速公路、甚至封鎖城市的抗議活動。



分析人士指出，農民“圍城”抗議旨在反對歐盟可能延長對烏克蘭進口農產品的免稅期，其深層原因是國際環境惡化導致的歐盟農民生產成本上升和收入下降的生存危機。歐盟能否通過整體政策調整和各國的響應措施來解決上述棘手難題，成為各方關注焦點。；



哪些地方被“圍城”



法國農民的抗議活動始於1月22日，從南方蔓延至全國。抗議者在法國多地的高速公路、橋梁上用拖拉機等設置路障，阻塞交通。1月29日，抗議者駕駛數百台拖拉機“占領”進出巴黎的高速公路，聲稱要“無限期圍困”巴黎。



1月31日，抗議者將拖拉機開上通往巴黎南郊的蘭吉國際批發市場的高速公路。這家批發市場每天為1800萬法蘭西島大區居民提供農產品，也是全歐重要的農產品集散地之一。抗議者當天還同巴黎警方對峙，警方逮捕了90餘名闖入市場進行破壞的抗議者。法國內政部長達爾馬寧表示，全國當天有100多個抗議者設置的封鎖點，抗議者人數超過1萬人。



在德國，由於聯邦政府決定逐步取消對農業柴油的稅收減免等原因，農民發動的大規模封鎖交通的抗議活動也在進行。1月中旬，首都柏林部分街道被拖拉機圍困。1月29日，在德國第一大港口漢堡港，抗議農民用數百輛拖拉機造成整個漢堡市中心交通中斷。北部的不來梅港也發生了因農民抗議造成交通堵塞的情況。



意大利農民連日來在北部城市米蘭附近用拖拉機阻塞交通。有意大利農民團體聲稱，將組織上千名農民前往歐盟總部所在地布魯塞爾抗議。



比利時、荷蘭等國也都出現了農民駕駛拖拉機抗議活動，嚴重阻礙交通和城市運轉。

