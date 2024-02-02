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習近平春節前夕在天津看望慰問基層幹部群眾
http://www.CRNTT.com
2024-02-02 17:08:26
（來源：新華社）
中評社北京2月2日電／據新華社報導，春節前夕，習近平總書記在天津考察調研，看望慰問基層幹部群眾。2月1日上午，他首先來到西青區辛口鎮第六埠村，實地瞭解去年洪澇災害後當地農業生產恢復等情況，看望受災群眾。當天下午，他來到天津古文化街，察看節日市場供應和歷史文化街區保護利用等情況。
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