2月2日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京2月3日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌2月2日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是全文實錄：



汪文斌：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，瑞士聯邦委員兼外長卡西斯將於2月6日至7日訪華並舉行中瑞第三輪外長級戰略對話。



中新社記者：中方剛發布了瑞士聯邦委員兼外長卡西斯訪華消息。中方如何看待當前中瑞關係？對此訪有何期待？



汪文斌：中方歡迎瑞士聯邦委員兼外長卡西斯來華訪問並舉行中瑞第三輪外長級戰略對話。



瑞士是最早承認新中國的西方國家之一，建交74年來，兩國已成為不同社會制度、不同發展階段、不同大小國家友好合作的典範，形成了“平等、創新、共贏”的中瑞合作精神。2016年習近平主席同瑞士領導人共同確立中瑞創新戰略夥伴關係，為兩國關係作出重要戰略引領，指明前進方向。李強總理今年初成功對瑞士進行正式訪問，雙方就進一步擴大中瑞各領域互利合作達成一系列共識。中方期待以新一輪戰略對話為契機，更好落實兩國領導人達成的共識，推動中瑞關係不斷邁上新台階。



《紐約時報》記者：中美元首會否於今年春季或接下來的數月內舉行通話？



汪文斌：日前，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅同美國總統國家安全事務助理沙利文舉行會晤，雙方同意兩國元首保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領。希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首舊金山會晤達成的重要共識和願景，推動中美關係克服障礙、排除干擾，穩定向前發展。關於你提到的具體問題，我沒有可以提供的消息。



總台央視記者：委內瑞拉政府宣布，將於2月2日查韋斯前總統宣示就職25周年之際舉行紀念活動。中方對此有何評論？



汪文斌：中方注意到委內瑞拉政府舉行相關紀念活動的消息，對25年來委政府和人民堅持獨立自主、積極探索符合本國國情的發展道路取得的成就表示祝賀。相信委內瑞拉將在國家建設事業中取得新的更大成就。

