鉅額援烏計劃通過　歐盟內部撕裂難掩

中評社北京2月2日電／歐盟2月1日在比利時首都布魯塞爾舉行特別峰會，決定在未來4年內向烏克蘭提供500億歐元援助。匈牙利此前與歐盟其他26國在援烏問題上的博弈以歐盟最終達成“團結一致”暫告一段落。但分析人士認為，歐盟多國對同是成員國的匈牙利極限施壓，可能會導致歐盟內部分歧加深、撕裂加劇。



通過援烏計劃



新華社報導，此次歐盟特別峰會剛開始不久，歐洲理事會主席米歇爾就在社交媒體上宣佈，“所有歐盟27國領導人一致同意”在歐盟預算內為烏克蘭提供500億歐元的額外援助。他表示，這將為烏克蘭提供“穩定、長期、可預測的資金”。



該援烏資金是當天峰會上討論的修訂歐盟多年度財政框架的一部分，也是各方最為關注的焦點。



根據峰會公報，歐洲理事會同意為其多年度財政框架增加646億歐元，其中500億歐元將提供給烏克蘭，包括170億歐元贈款和330億歐元貸款。歐洲理事會強調需要確保在2024年至2027年期間為烏克蘭提供“穩定、可預測和可持續的財政支持”，以促進烏克蘭恢復、重建並逐步融入歐盟。



美國是烏克蘭最主要的資助方，但其承諾的新的614億美元（約合564億歐元）援烏資金目前還“卡”在國會。一些歐盟官員表示，如果沒有新的資金支持，烏克蘭將在3月耗盡資金。



在這一背景下，歐盟此次通過的援烏款項無疑是在為烏克蘭救急。烏總統澤連斯基2月1日在社交媒體發文稱，歐盟的持續援助將有助於加強烏克蘭經濟和財政長期穩定，其重要程度不亞於軍事援助和對俄制裁。美國總統拜登同日也在與歐盟委員會主席馮德萊恩通話時“稱讚歐盟堅定不移地支持烏克蘭繼續抵禦俄羅斯”。

