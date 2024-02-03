外交部：俄羅斯恪守一中原則　堅定反對台獨

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京2月3日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌2月2日在例行記者會上應詢表示，俄羅斯恪守一個中國原則，堅定反對“台獨”。



有記者提問，《華盛頓郵報》報導稱，俄羅斯已自台灣進口價值超過2000多萬美元可用於生產先進無人機的高科技精密工具。外交部對此持何立場？



汪文斌說，“我不瞭解你提到的相關情況。但我知道的是，俄羅斯恪守一個中國原則，堅定反對‘台獨’。”

