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外交部：俄羅斯恪守一中原則　堅定反對台獨
http://www.CRNTT.com   2024-02-03 00:32:44


外交部發言人汪文斌（中評社　海涵攝）
　　中評社北京2月3日電（記者　海涵）外交部發言人汪文斌2月2日在例行記者會上應詢表示，俄羅斯恪守一個中國原則，堅定反對“台獨”。

　　有記者提問，《華盛頓郵報》報導稱，俄羅斯已自台灣進口價值超過2000多萬美元可用於生產先進無人機的高科技精密工具。外交部對此持何立場？　

　　汪文斌說，“我不瞭解你提到的相關情況。但我知道的是，俄羅斯恪守一個中國原則，堅定反對‘台獨’。”
 


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