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瑞士聯邦委員兼外長卡西斯將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-02-02 17:48:42


　　中評社北京2月2日電／據外交部網站報導，外交部發言人汪文斌宣布：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，瑞士聯邦委員兼外長卡西斯將於2月6日至7日訪華並舉行中瑞第三輪外長級戰略對話。

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