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中德舉行第五輪領事磋商
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2024-02-02 17:49:10
中評社北京2月2日電／據外交部網站報導，2024年2月1日，外交部領事司司長吳璽在德國首都柏林與德國外交部法律司司長馮·烏斯拉爾—格萊興、法律與領事事務專員克萊恩舉行中德第五輪領事磋商。
雙方就發展領事關係、便利人員往來、維護海外公民和機構安全與合法權益等問題交換意見並達成共識。
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