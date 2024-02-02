】 【打 印】 
中德舉行第五輪領事磋商
http://www.CRNTT.com   2024-02-02 17:49:10


　　中評社北京2月2日電／據外交部網站報導，2024年2月1日，外交部領事司司長吳璽在德國首都柏林與德國外交部法律司司長馮·烏斯拉爾—格萊興、法律與領事事務專員克萊恩舉行中德第五輪領事磋商。

　　雙方就發展領事關係、便利人員往來、維護海外公民和機構安全與合法權益等問題交換意見並達成共識。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：