中國駐美使館舉辦春節主題文化體驗開放日活動

中評社北京2月2日電／據新華社報導，2月1日晚，中國駐美國大使館與當地機構使館體驗協會聯合舉辦春節主題文化體驗開放日活動，邀請近300名美各界人士觀看節慶表演，品嘗特色美食，體驗春節文化。



中國駐美國大使館公使井泉在致辭中表示，春節是中國傳統文化的集中展現。不久前，春節被正式列入聯合國假日，“中國年”升級成了“世界年”。來自不同地區和文化的朋友們在這裡共度春節，再次證明文化可以超越國界，讓“世界同歡慶，環球共此時”。



井泉說，一段時間以來，中國駐美使館推出一系列便利中美人員往來的重大政策利好，包括實行簽證免預約申請，大幅優化自美赴華人員簽證政策、簡化申請材料等，為赴華觀光旅遊提供更多便利。



在演出環節，華盛頓中國民族樂團以器樂合奏《金蛇狂舞》奏響對即將到來的龍年的美好暢想，美國民謠《鄉村路，帶我回家》引發觀眾強烈共鳴。來自馬里蘭舞蹈學校的藝術家帶來了經典京劇選段《天女散花》，別開生面的水袖互動讓觀眾沉浸式體驗京劇魅力。華盛頓唐人街舞獅表演從台上走到台下，與觀眾近距離互動。



當晚活動現場，來賓們紛紛在書法、年畫、剪紙、泥人、漢服等展台體驗中國民俗文化，並品嘗了北京烤鴨、驢打滾、桂花湯圓等特色美食。



一位名叫帕蒂的女士很高興拿到了她的專屬紀念品——用毛筆書寫的“帕蒂”。她告訴記者，她曾兩次到訪中國，接觸過中國書法，被毛筆字體的優美所折服。“我太喜歡了，回家後會把它掛在墻上。”



使館體驗協會首席執行官格雷戈裡·布蘭德告訴新華社記者，當晚的活動十分受歡迎，美國民眾對中國文化有強烈興趣。中國文化是世界上最迷人的文化之一，接觸中國文化對於美國年輕人尤為重要，會讓他們更有意願瞭解中國、與中國人互動，積極促進雙邊關係發展。