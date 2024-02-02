分型分類精準幫扶！個體工商戶幫扶新政策來了

中評社北京2月2日電／據央視新聞報導，近日，市場監管總局會同國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、人力資源社會保障部、住房城鄉建設部、交通運輸部、農業農村部、商務部、文化和旅遊部、退役軍人事務部、中國人民銀行、稅務總局、金融監管總局、國家知識產權局等14個部門，聯合印發《關於開展個體工商戶分型分類精準幫扶提升發展質量的指導意見》。針對個體工商戶數量巨大、點大面廣、利益訴求多元化、發展水平差異化的特點，部署採取個性化措施進行分型分類和精準幫扶，提高政策的精準性和各類扶持資源的有效性，著力提升個體工商戶總體發展質量。



《指導意見》提出，將實際開展經營活動的個體工商戶，按照存續時間、經營狀況、納稅情況、雇員人數等指標，劃分為“生存型”“發展型”“成長型”三種類型，實施針對性扶持舉措。在分型基礎上，開展“名特優新”四類個體工商戶的選拔和認定，支持培育一批特色鮮明、誠信經營好、發展潛力大的個體工商戶，發揮引領示範作用，帶動同行業、同類型經營主體更好發展。



《指導意見》明確了構建分型幫扶政策體系、加大分類培育力度的具體措施和工作安排，從增強個體工商戶發展內生動力、突出黨建引領發展、營造良好發展氛圍、加強溝通交流等方面作出了部署。同時，提出了加強部門協同配合、堅持公平公正公開、做好宣傳引導等工作要求。《指導意見》還將《個體工商戶分型分類精準幫扶總體方案（試行）》作為附件，明確了個體工商戶分型分類的具體標準、方法和程序，為政策落實提供保障。



個體工商戶是我國數量最多的經營主體，是民營經濟的重要組成部分，在穩增長、促就業、惠民生等方面發揮著重要作用。市場監管總局數據顯示，當前全國個體工商戶發展總體平穩，截至2023年底，全國登記在册個體工商戶1.24億戶，占經營主體總量的67.4%，支撐了近3億人就業；全年新設個體工商戶2258.2萬戶，同比增長11.4%。



下一步，市場監管總局將會同相關部門扎實推進政策落地落實，共同促進個體工商戶高質量發展。指導各地完善個體工商戶分型分類標準，建成全國統一的“個體工商戶名錄”，發揮“名特優新”個體工商戶的引領示範作用，推動各地區各部門出台更為精準的政策措施，提升個體工商戶總體發展質量。持續完善總局與個體工商戶常態化溝通交流機制，不斷完善“全國個體工商戶發展網”各項服務措施，舉辦第三屆“全國個體工商戶服務月”活動，加大對優秀個體工商戶的激勵和宣傳力度，為個體工商戶發展營造良好氛圍。