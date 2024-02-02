綠白交鋒　民眾黨爆綠營卓榮泰等多組牽線人

民眾黨召開回應陳永興醫師公開信記者會。（照片：民眾之聲YouTube） 中評社台北2月2日電（記者 鄭羿菲）針對“立法院”正副院長選舉，是民進黨或台灣民眾黨主動喬人選？居中牽線的綠營醫界大老陳永興今天發聲明，說明事件經過大爆內幕。民眾黨秘書長周榆修、柯文哲辦公室發言人陳智菡今天下午5時30分緊急舉行記者會爆出更多牽線人，民進黨有2路以上的人馬穿梭，一是廖紫岑、林煜喆，二是卓榮泰。



陳智菡批評，民進黨發言人吳崢不瞭解來龍去脈就偏頗誣陷柯文哲與民眾黨，把我們的善意扭曲為惡意、求官，我們完全不能接受，對未來政黨合作也會蒙上陰影。



民眾黨強調，今天時間有所耽擱，下周民眾黨依然會提告。



綠白之間“立法院長”選舉有無利益交換紛爭越燒越大，民進黨發言人吳崢2日上午指，柯文哲主動打電話給“綠營一位醫界大老”，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選，但民眾黨團並不接受柯文哲的意見，民進黨團也不願意陣前換將，改支持黃珊珊。



陳永興今天的公開信指出，1月31日他接到民眾黨主席柯文哲來電說：“如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黄珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？”



由於陳永興2日下午也發公開信證實此事，民眾黨秘書長周榆修、柯辦主任陳智菡再2日下午4點52分通知媒體，緊急召開回應“陳永興醫生的公開信與相關事件”記者會。

