中評現場：中央台辦舉辦慰問台胞春節聯歡會

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤與台胞台生代表合影留念（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月3日電（記者 李子寧）“迎甲辰新歲 揚龍馬精神”中央台辦慰問台胞春節聯歡會2日在北京舉辦，中央台辦有關負責人與台胞代表座談交流並共同觀看文藝演出，40位來自經濟、教育、文化藝術、醫療衛生等行業的台胞和在京台灣學生代表參加。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席活動並講話，表達對廣大台胞的新春祝福。他表示，習近平總書記和黨中央非常關心關愛台灣同胞，習近平總書記在新年賀詞中強調“祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光”。這是對廣大台胞的殷切期盼和誠摯鼓勵。



台灣少數民族同胞陳立晴說，兩岸同胞都盼望和平與交流，衹有兩岸和平才能夠保障兩岸正常的交流，而廣泛且真誠的交流也必將為廣大台青在大陸追夢、圓夢提供廣闊的舞台天地。



台生代表陳柏翰表示，作為一名在校學生，通過親身參與國家的發展建設，深刻感悟到祖國大陸的巨大發展，也深知今天所得成果的來之不易，也對未來的發展充滿信心。



台胞代表丁文蘊表示，作為在大陸醫院工作的台籍醫生，深刻感受到大陸醫療環境的巨大變化，相信未來大陸的醫學發展也勢不可擋。每次回到台灣，都會與家人朋友分享在大陸生活的點滴，讓他們感受大陸的巨大發展，同時作為兩岸婚姻家庭，也期待用自己兩岸小家的“雙眼”去見證祖國大家同心同行，走向民族復興的美好明天。



座談交流後，兩岸同胞聯袂奉上抖空竹、相聲及歌曲《相親相愛一家人》、《天佑中華》等精彩文藝演出。

