中評現場：外國駐華記者新年招待會在京舉行

由中華人民共和國外交部和北京市政府聯合主辦的2024年外國駐華記者新年招待會2日晚在北京大運河博物館舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京2月3日電（記者 海涵）由中華人民共和國外交部和北京市政府聯合主辦的2024年外國駐華記者新年招待會2日晚在北京大運河博物館舉行。時隔四年，外國駐華記者、駐華使節及使館新聞官、部分中央部委和北京市有關部門負責人、國內主要媒體負責人等數百人再度共聚一堂、共迎新春。



外交部部長助理華春瑩在致辭中指出，剛剛過去的2023年，是國際關係發生重大深遠演變的一年，是中國式現代化扎實推進的一年，也是中國外交的開拓之年、收穫之年。



華春瑩說，這一年，中國經濟奔湧出新的創新動力和發展活力。中國經濟總量超過126萬億人民幣、增長5.2%，增量超過6萬億人民幣，相當於一個中等國家一年的GDP總量。創新指數名列世界第12，科技集群數量第一，中國對世界經濟增長貢獻率再次超過30%，繼續成為全球復甦的穩定錨和加速器。中國式現代化扎實推進，正在並必將位其他國家發展提供更多機遇。



華春瑩說，這一年，中國外交守正創新、砥礪前進。面對變亂交織的世界，中國堅定地選擇了和平、開放、合作、團結，是世界和平與穩定的促進者、維護者。中國同各國構建人類命運共同體邁出堅實的步伐。



“2024年是中華人民共和國成立75周年，是中國式現代化全面推進的關鍵一年，中國特色大國外交將進入更有作為的新階段。”華春瑩指出，中國將積極倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，堅持自信自立、開放包容、公道正義、合作共贏，把中國的發展和世界的發展結合起來，把中國人民和世界人民的利益結合起來，和各國一道推動構建人類命運共同體，推動世界走向更加和平、美好、光明的未來。



華春瑩表示，“希望也相信大家將繼續秉持客觀公正立場，用鏡頭觀察、用筆墨記錄、用話筒講述活力滿滿、熱氣騰騰的中國故事，幫助世界更加深入瞭解真實、立體、全面的中國，看到新時代中國的萬千氣象，為推動世界各國更好相互認知，促進世界和平與發展做出積極努力。”



北京市宣傳部部長莫高義致辭時指出，北京城市副中心的發展變化是新時代首都發展的生動縮影。2024年是新中國成立75周年，也是京津冀協同發展戰略實施10周年，北京的發展更加令人期待。“歡迎大家深入瞭解北京，客觀講述北京故事，共同見證這座偉大城市的成長，為增進各國民心相通、推動國際合作貢獻力量。”



招待會熱鬧非凡，各國嘉賓相談甚歡。記者也注意到，現場彌漫著濃厚的中國味兒。在大廳一側，有不少中國非遺展台，年畫、糖人、京綉、結繩等等琳琅滿目，呈現出中國文化的豐富多彩，吸引中外記者圍觀。此外，與會嘉賓的穿搭也很中國風——外交部發言人毛寧身著粉色唐裝外套、國台辦發言人朱鳳蓮身著紅色新中式襯衫搭配藏青色馬面裙，生動詮釋了中華服飾的美感。

