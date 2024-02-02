卓榮泰承認見黃珊珊　以游錫堃唯一院長人選

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北2月2日電（記者 黃筱筠）針對台灣民眾黨傍晚召開記者會稱有中間人聯繫台灣民眾黨主席柯文哲一事，民進黨發言人吳崢表示，“立法院”正副院長選舉前，的確有憂心政局的朋友，盼望能得到一個對社會、對台灣民主發展最好的結果，過程皆是善意。



“立法院”龍頭之爭，綠白爭議延燒，民眾黨今天指民進黨前主席卓榮泰曾聯絡民眾黨“立委”黃珊珊，卓榮泰晚間發表三點聲明指出，約在一周前與黃珊珊見過一次面，在討論各種選項中，都是以游錫堃作為“立法院長”唯一人選來進行討論，並沒有提到游錫堃當“立法院長”以外的任何選項。



卓榮泰聲明指出，感謝所有朋友對“國會”穩定的憂心與善意。



他並提出三點聲明：一，“立法院長”選舉過程中，我們一直以黨團決議的人選為前提，來尋求“國會”穩定運作，有助國家施政的可能。



二，他並沒有參加一月三十一號的餐會跟討論，而他跟黃珊珊委員是在約一週前碰過一次面，主要表達上述看法。



三，在與黃珊珊委員唯一一次的見面中，他在各種討論裡面，都是以游錫堃先生作為院長唯一人選來進行討論，並沒有提到游錫堃先生當院長以外的任何選項。



吳崢表示，“立法院”的正副院長選舉前，民進黨及民眾黨的共同民間友人，希望兩黨取得共識，創造一個好的“國會”合作空間。最終兩黨皆回歸黨團自主，尊重“立法院”的運作。對於奔走其中的朋友，我們表示感謝。



吳崢表示，在兩黨黨團會議決定後，這些善意的溝通就已經結束，過程如醫師陳永興和前主席卓榮泰所述。至於民眾黨所謂中間人廖紫岑與林煜喆與柯文哲主席見面，個人行為，民進黨黨中央和黨團事先並不知情。



吳崢說，真理越辯越明，整個過程可以请楚看到民進黨身為執政黨，“國會”沒有過半，有和在野黨合作穩定政局的善意，但也不會因此而失去原則。