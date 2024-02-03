中評現場：《港九獨立大隊》香港首映禮

《港九獨立大隊》香港首映禮（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月3日電（記者 段曉魯）為慶祝中華人民共和國成立75周年，由原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會主辦、新界社團聯會聯合主辦的大型抗戰歷史紀錄片《港九獨立大隊》香港首映禮昨日在西貢賽馬會大會堂舉行，以真實歷史影像展現先輩的英勇不朽，弘揚愛國愛港精神。解放軍駐港部隊政治工作部副主任漆曉春大校、中央政府駐港聯絡辦新界工作部二級巡視員鄧燦暉、外交部駐港特派員公署參贊甄海濤、中央政府駐港國家安全公署處長曹奇峰、特區政府文化體育及旅遊局首席助理秘書長陳紫欣、民政及青年事務局局長政治助理張進樂、西貢民政事務專員馬瓊芬等主禮；原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍，港區全國人大代表、立法會議員、新界社團聯會會長陳勇，新界社團聯會理事長譚鎮國等出席。



林珍指出，港九獨立大隊在抗日戰火中誕生，在香港淪陷的三年零八個月里，衹有由中國共產黨領導的東江縱隊港九獨立大隊這一支成建制的、自始至終堅持武裝抗日的軍隊，港九獨立大隊90%以上的遊擊隊員，都是土生土長的香港人，戰士們保家衛國，成為了香港武裝抗日歷史的重要組成。她希望香港的下一代能傳承先輩的愛國主義精神，為“一國兩制”實踐行穩致遠、為實現民族復興而努力奮鬥。



陳勇表示，當日軍侵略香港的時候，英軍戰鬥了幾天便投降了，他們回去包圍他們自己的國家。保家衛國就交給了港久獨立大隊身上，當中不少都是來自香港的青年才俊。在2019年黑暴事件發生後，國安法落地，這是新時代的保家衛國。在新的階段，23條立法更加需要大家團結一致，在新時代一起保家衛國，告訴世界香港是中國的香港，是不可分割的一部分。



譚鎮國指出，大型抗戰歷史紀錄片《港九獨立大隊》考證了大量史料才攝製完成，以真實的歷史影像，展現先輩的英勇不朽。新社聯多年來一直大力推動香港的抗戰歷史教育工作，希望觀眾能通過觀看這套紀錄片，瞭解香港的抗戰歷史，從而增強國民身份認同和愛國愛港情懷，明白捍衛國家安全的重要性和必要性。



他又指，《基本法》第二十三條立法，是現今我們捍衛國家安全、維護安穩生活的必要之舉，希望大家能全力支持和推動二十三條盡快落地，共同維護現今來自不易的美好生活，進一步保障香港的安穩發展。



首映會邀請了近350位來自社會不同界別的人士出席，由鄭植之中學升旗隊進行升國旗儀式，並特設向老戰士獻花環節，由多位中學生向5位東江縱隊港九獨立大隊的老戰士獻花致敬，象徵著愛國愛港精神薪火相傳。在放映前，大會特別安排將軍澳合唱團獻唱紅歌增添氣氛，更全場揮舞國旗、區旗合唱《歌唱祖國》，共同向祖國獻上祝福。



大型抗戰歷史紀錄片《港九獨立大隊》從2009年開始籌畫，搶救性拍攝了數十位健在的港九獨立大隊老戰士和歷史見證人，並深入內地和香港的博物館、紀念館和歷史檔案館，以及香港數十處戰爭遺址，考證並查閱了大量文獻史料，積累了數百小時的影像素材和上千張歷史圖片。此紀錄片時長兩個多小時，真實再現了日軍佔領香港時期，港九獨立大隊武裝抵抗侵略者的歷史；從日軍進攻香港到日本投降之後審判戰犯，追憶香港抗戰艱苦卓絕的歲月，向港九獨立大隊浴血奮戰的不朽精神致敬。