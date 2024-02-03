接新竹副市長　邱臣遠：與高虹安有信任基礎

邱臣遠強調自己不會當一個沒有聲音的副市長。（中評社 盧誠輝攝） 邱臣遠上班首日就到新竹城隍廟與攤商搏感情。（照片：新竹市政府提供） 中評社新竹2月3日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前不分區“立委”邱臣遠剛卸任“立委”就無縫接軌接任新竹市副市長，邱在2日就職首日受訪表示，他過去擔任“立委”可以大鳴大放，跟現在擔任副市長的角色很不一樣，未來他將以協助民眾黨新竹市長高虹安推動市政為優先考量，但絕對不會當一個沒有聲音的副市長。



為何會接任新竹市副市長？邱臣遠說，他與高虹安彼此相當瞭解也默契十足，工作上也有信任基礎。



高虹安就任一年多市長以來，幾波人事異動都引起爭議，最受熱議的即是去年9月4日高虹安搭機赴日考察時，同天無預警宣布副市長蔡麗清、文化局長錢康明離職。兩人遭揣測“被離職”。遺留副市長職務懸缺4個多月，直到邱臣遠接任。



邱臣遠，銘傳大學國際企業學系碩士，曾在越南經商長達10年，曾擔任過世界台商總會秘書長，2019年投入民眾黨海選，後當選民眾黨不分區“立委”，歷任民眾黨“立院”黨團總召和“立法院”交通委員會召委等職，2024參選新北市第八選區（中和）“立委”落選，2月2日接任新竹市副市長一職。



上工第一天就感受到新竹風城威力的邱臣遠笑說，他會去買定型液和鏡子隨身攜帶，要不然以後跑行程頭髮會亂掉。相當注重形象與愛吃美食的他，上班首日就到新竹市知名小吃店“鴨肉許”品嚐在地美味，未來則最想吃遍新竹城隍廟的各式小吃，也希望行有餘力的時候，能夠透過他在Youtube的“Andy哥炫Food日記”頻道，好好介紹新竹市各地的美食小吃。



高虹安在邱臣遠上工第一天也特別陪同一起前往新竹城隍廟參香祈福，邱臣遠表示，他抱持誠惶誠恐的態度來接任新竹市副市長一職，會秉持著天道酬勤的精神與服務人群的基本處世原則，把過去所有經驗都投入到新竹市政。

