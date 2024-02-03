中評關注：綠祭重拳打柯 應是要防藍白再合

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月3日電（記者 鄭羿菲）“立法院”龍頭爭霸戰落幕，但綠白隔空交火才剛開始，俗話說“買賣不成仁義在”，但民進黨卻捨棄仁義回馬槍向媒體放話，逼得台灣民眾黨主席柯文哲不得不正面澄清“立法院長”選舉前綠白之間的聯絡。綠一招請君入甕，勢必讓藍白好不容易堆疊的“信任”再度瓦解，短期瞄準破局“立法院”委員會召委合作，長期要防2026地方選舉的藍白合。



“立法院”1日舉行第十一屆“立法院”正副院長選舉，最終在第二輪投票民眾黨關鍵8席“立委”缺席的情況下，由中國國民黨“立委”韓國瑜、江啟臣當選。正當各界都認為此結果是白營“技術性保送韓”的善意，韓國瑜也為此2度想拜會民眾黨團致謝，但民進黨卻透過媒體放話：“黨政人士透露，柯文哲透過關係致電民進黨高層，遊說院長投票支持黃珊珊，民眾黨則會支持民進黨擔任副院長。不過，因為民眾黨過去信譽不良而破局。”



自此，綠白開始隔空交鋒“誰主動致電”，但正常來說，民眾黨居關鍵少數，這類檯面下的政黨合作協商並不會少，民進黨為何要採取“買賣不成仁義也不在”的做法？綠營這招回馬槍，傷的不僅是藍白之間好不容易堆積起的一點點善意，更是賴清德少數執政下，擋了未來綠白合作的可能性。

