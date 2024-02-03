推動京津冀協同發展不斷邁上新台階

中評社北京2月3日電／2024年是京津冀協同發展戰略實施第十年。過去十年，是京津冀協同發展沿著習近平總書記指引的方向謀思路、打基礎、尋突破的十年，是滾石上山、爬坡過坎、攻堅克難的十年，是優勢互補、互利共贏、扎實推進的十年。京津冀三省市在中央有關部門和單位大力支持和配合下做了大量卓有成效的工作，區域城市空間布局和產業布局不斷優化，中國式現代化建設的先行區、示範區建設穩步向前。習近平總書記在河北考察並主持召開深入推進京津冀協同發展座談會時指出：“實踐證明，黨中央關於京津冀等重大區域發展戰略是符合中國新時代高質量發展需要的，是推進中國式現代化建設的有效途徑。”



光明日報發表北京市委黨校副校長，教授尹德挺、北京市委黨校社會學教研部講師董亭月文章分析，保持定力，京津冀功能定位持續加強。十年來，京津冀疏解有序的新形態、“一核兩翼”的新格局、創新驅動的新活力、共同富裕的新方位逐步確立。北京堅持貫徹落實新版城市總體規劃，常住人口總規模實現七連降，城鄉建設用地總量有效縮減，成為全國首個減量提質發展的超大城市。城市副中心高質量發展步伐加快，第二批北京市級黨政機關和市屬行政事業單位搬遷已經啟動，城市副中心承接北京非首都功能疏解和人口轉移取得顯著成效。雄安新區建設全面提速，啟動區重點市政基礎設施基本建成，雄安新區中關村科技園掛牌運營，首批疏解央企總部建設加快推進，4所疏解高校全部開工，未來之城雛形全面顯現。



凝聚合力，京津冀協同協作日趨緊密。十年來，京津冀區域發展指數連年提升，高質量發展動能持續集聚。京津冀規劃體系逐步完善，三地功能定位、產業分工、城市布局、設施配套、綜合交通體系等重大問題逐步明確。京津冀全國最密鐵路網建成，協同創新與產業協作走深走實，生產要素加快流動互通。數據顯示，2022年，京津冀企業在區域內跨省（市）設立分支機構8200家，比2021年增長8.7%；北京輸出津冀技術合同5881項，比2021年增加447項，成交額356.9億元，比2021年增長1.9%。首都都市圈生機勃勃，“通勤圈”互聯互通、“功能圈”錯位聯動、“產業圈”節點城市強鏈補鏈，形成了輻射和帶動中國北方地區經濟高質量發展的新動力源。



激發活力，京津冀開放創新不斷增強。十年來，京津冀區域創新能力快速提升，對外開放能力加快發展。2022年，京津冀研究與試驗發展（R&D）人員折合全時當量57.9萬人年，與2015年相比增長超過20%；京津冀區域研究與試驗發展（R&D）經費支出總量超過4260.9億元，與2015年相比增長90%。疏解騰退空間煥發新活力，人才集聚、科技創新和產業融合發展水平持續提升。2022年一場“冬奧之約”，搭建起中華文明與世界文明交流互鑒的橋梁，打開了向世界展現中國式現代化的重要窗口。



彰顯效力，京津冀人民福祉穩步增進。十年來，京津冀區域基礎設施和公共服務共建共享走深走實。京津冀地區居民收入穩步增長，2022年京津冀城鄉居民人均可支配收入比2013年翻一番。區域交通一體化由藍圖變為現實，京津雄核心區半小時通達、京津冀主要城市1~1.5小時交通圈加速，大興國際機場輻射帶動作用凸顯。生態環境聯建聯防聯治取得重大突破，區域生態環境持續改善，被聯合國譽為世界奇跡，生動講述了人與自然和諧共生的現代化的先行實踐。公共服務配套設施不斷增強，醫療、教育、就業服務一體化深入推進，同城化效應不斷增強。

