抓住契機培育外貿新動能

中評社北京2月3日電／近日，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)迎來生效實施兩周年。兩年來，各成員國之間的貿易往來更加密切，通過實施統一的關稅減讓、原產地累積規則、貿易和投資自由化便利化以及其他貿易規則，有效推動了多邊貿易體系發展，為參與方帶來實實在在的好處，為擴大高水平對外開放注入新動能。數據顯示，2023年中國對RCEP其他14個成員國合計進出口12.6萬億元，較協定生效前的2021年增長5.3%，呈現“進”“出”兩旺的發展勢頭。隨著政策紅利持續釋放，RCEP作為中國加快培育外貿新動能“增量器”的重要作用將會進一步凸顯，為出口企業帶來更多實惠和市場機會。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所綜合研究室主任，研究員 賈若祥、國家發展改革委區域發展戰略研究中心副主任夏成文章表示，RCEP成員國覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿易量，是涵蓋人口最多、成員構成最多元、發展最具活力和潛力的自由貿易區，是亞太地區重要的命運共同體和責任共同體。各成員國在地緣上是“搬不走的鄰居”，在經濟上是“分不開的合作夥伴”，在地區安全上是“重要的利益攸關方”。成員國之間不斷擴大開放、拓展市場，將有力提振區域貿易和投資信心，促進產業鏈供應鏈緊密合作，推進亞太區域經濟一體化進程，為自由貿易和多邊貿易體制提供有力支持。



文章指出，政策的實施，進一步彰顯成員國比較優勢，推進產業鏈供應鏈深度融合。隨著RCEP規則和承諾得到落實，各成員國推出一系列便利化措施，為企業降低成本、提高效率、拓展市場創造了更多空間。RCEP在亞太地區經濟“凝合劑”作用逐步顯現，正在把“你是你”“我是我”凝聚成“我們”，在進一步彰顯各自比較優勢的基礎上，產業鏈供應鏈之間的聯繫更加緊密，有助於提升中國優勢企業出口產品的市場競爭力。2023年，中國對RCEP其他成員國的出口結構進一步優化，其中，裝備製造業出口規模擴大32.8%，佔中國對RCEP其他成員國出口的比重提升6.5個百分點。鋰電池、汽車零配件、平板顯示模組的出口規模都保持大幅增長。同期，中國從RCEP成員國進口水平進一步提升，其中，能源產品進口量較2021年增加了31.2%，佔中國能源產品進口量比重提升了2.5個百分點。



紅利的釋放，不斷提高企業市場競爭力。RCEP叠加中國和其他成員國已經生效的雙邊自貿協定，大幅度降低了企業出口成本，為域內企業拓展市場空間提供了新機遇。數據顯示，2023年，中國RCEP項下享惠進口905.2億元，減讓稅款23.6億元，主要為塑料及其製品、機械器具及其零件、有機化學品等；享惠出口2700.7億元，可享受成員國關稅減讓40.5億元，主要為無機化學品、服裝及衣著附件、塑料及其製品等。RCEP進一步助力企業拓展區域大市場，為穩外資、穩外貿發揮積極作用。



文章強調，RCEP不僅是目前全球最大的自貿協定，而且是一個內容十分全面、經貿規則標準水平很高、互惠互利特色鮮明的自貿協定，充分展現了發展的包容性，是新時代新征程中國穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放的重要“練兵場”。接下來，要以深入實施RCEP為重大契機，系統深化國內相關領域改革，推進高水平制度型開放，更好服務和支撐構建新發展格局，通過高水平開放助推高質量發展。在實施RCEP的過程中，要準確識變、科學應變、主動求變，把解決實際問題作為制定改革方案的出發點，把關係經濟社會發展全局的改革、涉及重大制度創新的改革、有利於提升群眾獲得感的改革放在突出位置，通過建設高標準市場體系、完善公平競爭制度等措施，推動國內市場向更高層次、更高水平發展，促進商品、技術、資金、數據等要素跨境自由便利流動，充分釋放中國作為超大規模經濟體的市場潛力，吸引更多外資和技術進入國內市場。在“引進來”的同時積極“走出去”，深耕RCEP區域大市場，加強與包括RCEP成員國在內的世界各國的經貿往來和技術交流，促進更大範圍、更高水平、更深層次的開放合作。



