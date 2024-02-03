中評關注：綠白溝通被曝光　或有兩大意圖

民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北2月3日電（記者 黃筱筠）“立法院正副院長”由中國國民黨推出的韓國瑜與江啟臣拿下，但在選後卻很快出現民進黨與民眾黨選前透過醫界大老有互相聯繫的訊息，且這個訊息是由親綠媒體釋出，至少有兩個可能性，一個是藉由這個訊息的討論，沖淡民進黨“立法院正副院長”選舉失敗的檢討聲浪；第二則是藉由這個議題討論，讓藍營對民眾黨起戒心，試圖破壞未來藍白在“國會”的合作可能。



韓國瑜與江啟臣搭配成功拿下“立法院正副院長”位置，外界認為這是民眾黨“暗助”國民黨，外界也認為這是預言未來“國會”將是藍白合為趨勢。但卻在選後傳出，有醫界大老居中代表民進黨與民眾黨主席柯文哲接觸，希望能夠協調“正副院長”選舉，接著又傳出不只有這位醫界大老在穿梭，其他民進黨高層也在中間溝通，希望促成綠白能在“立法院長”選舉有合作可能。



其實會有民進黨高層與人士穿梭民進黨與民眾黨之間，希望能促成綠白合作“立法院長”選舉，這在政治上屬於正常運作，加上綠白之間確實有些共同認識的朋友。只是為什麼在民進黨沒有成功拿下“正副院長”位置，就傳出這個消息，非常“無縫接軌”。



第一個原因是，很可能是希望轉移外界檢討民進黨落敗“正副院長”的檢討聲浪，從2月1日選舉一結束，就馬上傳出這個消息試圖轉移焦點，根本沒有人檢討民進黨為什麼會輸這一局。

