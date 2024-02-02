烏軍總司令“被解職”風波影響幾何？

中評社北京2月2日電／1月29日，烏克蘭多家媒體和政界人士通過多種渠道披露烏武裝部隊總司令扎盧日內即將“被解職”，引發國際社會高度關注。自去年秋季以來，扎盧日內多次傳出“被解職”，其中的原因是什麼？扎盧日內未來命運如何？這一風波對烏克蘭危機有何影響？



為何“被解職”風波頻現



新華社報導，分析人士認為，扎盧日內“被解職”風波頻現，與扎盧日內同烏總統澤連斯基關係“不和”傳聞多次出現有關。



據烏媒報導，隨著去年秋季烏軍反攻失利，扎盧日內在未與澤連斯基團隊統一“口徑”的前提下在外媒宣佈俄烏衝突進入“僵局”且局勢對俄方有利的言論，引發後者強烈不滿。澤連斯基公開拒絕接受“僵局”立場，批評“軍事人員不要參與政治”。



分析人士指出，扎盧日內和澤連斯基之所以產生分歧，是因為“僵局”意味著澤連斯基可能失去西方的支持。



烏克蘭退役軍官、前議會議員伊戈里·拉平在接受採訪時說，導致兩人關係緊張的另一個重要因素還可能與扎盧日內和烏軍享有極高的民意支持率有關。



基輔國際社會學研究所去年年底進行的民意調查顯示，過去一年，烏民眾對澤連斯基的信任度從84%下降到62%，而對烏軍和扎盧日內的信任度分別高達96%和88%。

