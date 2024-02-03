快評：宋濤講話清晰勾勒出大陸對台政策方向

中評社快評/中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤2月2日出席在北京舉辦的中央台辦慰問台胞春節聯歡會致辭時表示，習近平總書記和黨中央非常關心關愛台灣同胞，希望廣大台胞堅定兩岸關係發展正確方向，做兩岸關係和平發展的推動者；堅決反對“台獨”分裂行徑，做祖國統一大業的支持者；積極投身中國式現代化建設，做民族復興的參與者。宋濤強調，兩岸同胞是一家人，家人有家人的感情，就應該彼此相親，相互扶持；兩岸同胞都是中國人，中國人有中國人的責任，都應該為了國家統一、民族復興攜手打拼。



宋濤稍早前（2月1日）會見台灣電電公會理事長李詩欽針對台灣2024選舉結果時強調，無論台海形勢如何變化，大陸方面堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉的立場不會改變，堅定推動兩岸關係和平發展、推進國家統一進程的決心不會動搖；只要在“一個中國”原則基礎上，台灣任何政黨、任何團體同大陸交流協商都不存在任何問題。



在台灣2024選舉結果揭曉、民進黨繼續執政的情況下，各方對未來的兩岸關係發展非常憂慮，而宋濤的講話清晰勾勒出大陸的對台政策方向，包括：繼續推動兩岸關係和平發展、推進和平統一進程的方向不變；堅決反對“台獨”和外部分裂勢力干涉的政策不變；關心關愛台灣同胞、為台胞謀福利的誠意不變，強調兩岸是一家人，積極促進兩岸同胞心靈契合；繼續推動兩岸交流合作、深化兩岸各領域融合發展的方向不變，並強調在一中原則基礎上與台灣任何政黨、任何團體的交流協商不存在任何問題。

