IMF總裁表示全球經濟向好與風險並存

中評社北京2月3日電／據新華社報導，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃1日表示，儘管IMF上調了全球經濟增長預期，但需謹慎應對各種風險，烏克蘭危機和巴以衝突仍在繼續，地緣政治局勢給全球經濟前景帶來不確定性。



當天在華盛頓IMF總部舉行的媒體圓桌會上，格奧爾基耶娃表示，IMF最新預測2024年全球經濟增長3.1%，高於去年10月預測的2.9%。



她指出，紅海局勢或對全球經濟造成影響。1月蘇伊士運河的貨運量較去年同期減少了43%，這對一些國家的經濟造成打擊。



在貨幣政策方面，格奧爾基耶娃警告，過早放寬貨幣政策和保持較高利率過長時間都存在風險。對美國而言，過長時間保持較高利率不僅對美國經濟構成風險，也對全球經濟構成風險。



她表示，當其他國家，尤其是已經將通脹率降至目標水平的許多新興市場經濟體轉向較低利率時，如果美國繼續保持較高利率，這可能會影響匯率，並在某種程度上對其他國家產生負面影響。



談及中國經濟時，格奧爾基耶娃告訴新華社記者，2023年中國經濟增長良好。展望未來，應對好房地產領域壓力、地方政府債務問題等對維持中國經濟發展勢頭至關重要。



格奧爾基耶娃指出，在房地產領域，中國政府已經採取了一些措施。她強調，中國在電動車等領域做出的決策表明其對綠色經濟的承諾。