國資央企今年將加快布局培育新質生產力

中評社北京2月3日電／據新華社報導，國務院國資委近期部署2024年投資工作，推動國資央企聚焦主責主業、發展實體經濟，積極擴大有效投資，優化投資布局結構，其中加快布局培育新質生產力是著力重點之一。



2023年底召開的中央經濟工作會議在部署今年經濟工作時提出，“擴大有效益的投資”。



國務院國資委提出，今年國資央企要推動投資規模和效益平穩提升，聚焦產業鏈強基補短、基礎設施建設、能源資源保障，積極布局實施一批強牽引、利長遠的重大項目，提升有效投資的科學性和經濟性。



聚焦發展新質生產力，國務院國資委提出，要大力推進央企產業煥新行動和未來產業啟航行動，圍繞新產業新模式新動能，堅持長期主義，加大布局力度；堅持投新、投早，通過股權投資、基金投資等方式，在戰略性新興產業領域布局一批潛力大、成長性好的專精特新企業和獨角獸企業。



聚焦發揮產業引領作用，國務院國資委提出，要加快推進傳統產業改造升級，積極部署安排設備更新和技術改造類投資；推動數智技術與實體經濟深度融合，適度超前推進5G、數據中心、算力中心等基礎設施建設。



重大項目是擴大有效投資的重要抓手。目前，國務院國資委正在指導中央企業明確今年的重點投資項目，發揮好強引擎、硬支撐作用。同時，要求央企今年繼續與產業鏈上下游企業加大合作力度，激發帶動社會投資積極性。



據瞭解，為更好發揮安全支撐作用，央企今年將圍繞產業鏈關鍵領域和標誌性重點產品，推動落地一批強鏈補鏈重點項目，並做好資源保障和民生服務保障，加大在糧食、能源、戰略性礦產方面的投入力度。



國務院國資委有關負責人表示，下一步將組織企業科學編制年度投資計劃，加強投資情況月度監測分析，幫助企業協調解決重點項目面臨的困難，推動投資進度按照時間節點有序推進，形成更多實物工作量。