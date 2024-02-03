GDP萬億城市“上新”折射新活力

中評社北京2月3日電／據新華社報導，複雜嚴峻的經濟形勢下，區域經濟發展能為中國經濟回升向好貢獻什麼力量？陸續舉行的地方兩會傳來好消息：江蘇常州、山東煙台2023年GDP突破萬億元，萬億城市“家庭”迎來“新面孔”。GDP萬億城市從原來的24座擴容至26座，這不僅僅是數字上的躍升，更折射出區域協調發展的新活力……



18年前，上海成為全國第一座GDP萬億城市。十幾年間，GDP萬億城市的數量不斷增加，從東部擴展到中部、西部。



在中國，城市塊頭有大有小，區位優勢、資源禀賦不盡相同。在創新上找絕活，向差異化要動力，不同規模的城市就能“舞”出風采。



——在“進”字上發力。“噸位”決定“地位”，沒有一定的經濟體量，就難以產生輻射力和影響力。對於一些省份和區域來說，衹有“火車頭”夠強，整趟車才能跑得更快。



以中西部首個GDP超3萬億元的城市重慶為例，2023年重慶制定新一代電子信息製造業、先進材料等產業集群高質量發展行動計劃。汽車產量升至全國第二，新能源汽車產量達到50萬輛，智能手機產量預計占全國6.7%。



——在“新”字上挖潛。經濟發展不是“衝刺”，而是“長跑”。不斷優化經濟結構，求新求變，才能在長跑中展現後勁。



新晉級的常州、煙台，在發展新質生產力上各有“絕活”。常州集聚了理想、比亞迪等新能源汽車企業，2023年整車產量達68萬輛，不斷築牢“工業家底”；煙台擁有先進結構材料、生物醫藥兩大國家級戰略性新興產業集群，新舊動能轉換穩步推進。



近日，福耀玻璃宣布，將投資57.5億元建設汽車玻璃項目，助力合肥新能源汽車產業發展。作為安徽首個GDP萬億城市，過去十年合肥從“沒有存在感的省會之一”，到如今形成“芯屏汽合”新興產業集群，躋身國家創新型城市前十名。



——在“實”字上下功夫。GDP萬億城市“上新”受關注，因為經濟總量不僅僅是一個數字，還連著公共服務、就業崗位等百姓關切事。經濟增長帶來的財政收入增加，要更多用來提升公共服務的水平，解決百姓急難愁盼問題。



GDP首破2萬億元的杭州，2023年新引進35歲以下大學生接近40萬人，連續多年人才淨流入率位於全國前列；從開發汽車高級輔助駕駛系統的算法人才，到帶動農戶共建蓮藕產業園的“藕專家”，武漢加快把科教人才優勢轉化為創新發展優勢。



放眼全國，常州、煙台之後，江蘇徐州、河北唐山、遼寧大連和浙江溫州正在衝刺萬億GDP城市的路上。區域發展的新動能，必將為中國經濟注入新活力。



