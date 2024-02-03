提升財政政策穩經濟效能

中評社北京2月3日電／多地財政部門日前陸續召開財政工作會議，為2024年財政工作“劃重點”。在剛剛過去的一年，地方財政在面臨較大收支平衡壓力的情況下，總體依然保持平穩運行態勢，有力發揮了穩預期穩經濟重要作用。



黨的十八大以來，面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，財政始終充當著改革發展的“鋪路石”。一是財政支出規模穩定增長。為有效應對疫情衝擊，2020年赤字率達到3.6%，為2013年以來的最高點；2023年赤字率更是升至約3.8%，再創新高。二是減稅降費力度不斷加大。10多年來，稅務部門辦理新增減稅降費累計15.2萬億元，近5年實現新增減稅降費超過12萬億元。三是財政對創新的支持力度不斷增強，支持方式包括增加財政投入、財政貼息、研發費用加計扣除以及加速折舊等。四是財稅改革平穩推進，預算管理機制、稅收機制、事權和支出責任相適應的機制等不斷完善。



中央經濟工作會議指出，積極的財政政策要適度加力、提質增效。隨著各項財政政策積極實施，我國經濟“穩”的基礎不斷夯實，經濟增速名列前茅，產業結構不斷升級，經濟結構持續優化，新舊動能轉換持續加快。財政在保障經濟平穩較快發展方面發揮了不可替代的作用。



不過，財政在提質增效方面仍有可以改進的空間，主要包括財政支出結構有待優化，政府投資項目質量和效益有待提高；基層財力保障機制有待完善；政策的預期管理效能未得到充分發揮，預期管理呈現短期化、隨意化；小微企業財政支持力度仍顯不足，存在政策落地難、覆蓋面不廣；等等。針對此，應增強政策取向一致性評估，加強政策之間的協調配合，特別是加強財政、貨幣和產業等政策的協同，強化政策統籌，確保同向發力、形成合力，促進實體經濟發展和產業結構升級。



一方面，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益和政府投資項目質量。加強財政對新能源、新材料、新技術、教育領域的支持，注重人力資本投資，加快促進產業轉型和市場競爭力提升，提高供給體系的質量和效率。特別要落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展。構建跨部門協同的資金統籌長效機制，完善重點領域和重大項目的績效評價、審查監督機制，構建全口徑預決算審查監督機制，強化預算約束，保證財政資金高效利用。做好項目儲備和布局，加快地方政府專項債券發行和使用，優化提升專項債功效。



另一方面，適當增加公共消費，建立健全預期管理體制。穩步提高公共服務水平，推動教育、醫療、養老、育幼等領域補齊短板，完善基層的財力保障機制。持續加大中央對地方的轉移支付，嚴格監管轉移支付資金，統籌民生保障資金，加大“三保”補助力度，兜牢兜實基層“三保”底線。將預期引導納入宏觀調控體系，豐富政策工具箱，引入財政政策指引和信息溝通機制，引入直接管理預期的財政政策。加強經濟宣傳和知識普及，改善信息指引和溝通的效果，提升政策的預期管理效能，做好宏觀政策跨周期調節，降低政策波動性和不確定性，合理引導民營企業、消費者預期，提振主體信心。



還應加大對小微企業的財政支持力度。精準高效落實結構性減稅降費政策，加力推進政策直達快享，提升稅費服務質效，不斷激發市場活力。可通過提高研發補貼力度等方式加大對小微企業創新活動的支持，降低研發成本，促進企業的技術進步和競爭力提升。



來源：經濟日報 作者：王立勇





