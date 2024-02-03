新華時評｜弘揚亞洲價值觀，促中國東盟相知相親

2月2日，演員在2024中國－東盟人文交流年開幕式上表演開場舞蹈《脫胎漆韵》。新華社記者 姜克紅 攝 中評社北京2月3日電／ 新華社記者劉天



中國與東盟人文交流揚帆再起航。2024“中國－東盟人文交流年”開幕式2日在福建省福州市舉行，助力雙方民心相通，促進文明交流互鑒，深化全面戰略夥伴關係，在共同弘揚亞洲價值觀的基礎上，建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好“五大家園”。



中國和東盟國家人文相通、命運相系，友好交往歷史源遠流長。早在一千多年前的唐朝，就有商人前往東南亞經商。在明代，大量商人和手工業者隨鄭和下西洋到達東南亞各國，一些人留居於此並與當地人通婚，形成了獨特的峇峇娘惹文化。



東盟成立後，中國1991年與東盟建立了對話關係，並作為域外國家第一個加入《東南亞友好合作條約》。此後30多年間，中國和東盟共同推動經濟全球化深入發展，攜手應對國際格局深刻演變，跨越式邁入全面戰略夥伴關係。中國和東盟的合作成就，得益於雙方地緣相近、人文相通，更離不開雙方積極順應時代發展潮流，作出正確歷史選擇。東方文化講究“己所不欲，勿施於人”，平等相待、和合與共是中國和東盟的共同訴求。中國和東盟照顧彼此重大關切，尊重各自發展路徑，以真誠溝通增進理解和信任，以求同存異妥處分歧和問題，共同維護和弘揚以和平、合作、包容、融合為核心的亞洲價值觀。



2013年，中國國家主席習近平在印尼提出建設更為緊密的中國－東盟命運共同體，共同建設“21世紀海上絲綢之路”。10年來，共建“一帶一路”不斷走深走實，中老鐵路、印尼雅萬高鐵、中印尼和中馬“兩國雙園”等一批標誌性項目陸續建成，發展紅利不斷惠及民眾，命運共同體意識愈發深入人心。



任何一項偉大事業要成功都必須從人民中找到根基、從人民中集聚力量、由人民來共同完成。中國東盟合作關係發展進入快車道，跑出加速度，需要民心相通的“和”動力與文化交流的“軟”助力，是雙方民眾友好往來和相知相交結出的豐碩果實。



2014年以來，雙方共同舉辦了文化交流年、教育交流年、旅遊合作年、創新年、媒體交流年等活動，結成225對友好城市。雙方人員往來從2013年的1820萬人次增加到疫情前的6500萬人次，每周往來航班近4500架次。即使在疫情期間，中國與東盟也守望相助，公共衛生領域合作為雙方民眾建立起免疫屏障。

