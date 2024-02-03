全球發展和南南合作基金首個蒙古國項目啟動

中評社北京2月3日電／據新華社報導，由中國創設的全球發展和南南合作基金支持的“提供森林消防器材，提升森林消防能力”項目書簽署儀式2日在蒙古國烏蘭巴托聯合國大樓舉行，這是該基金在蒙古國支持開展的首個項目。



聯合國開發計劃署駐蒙古國代表迪莫夫斯卡與蒙古國自然環境和旅遊部長巴特額爾登簽署了項目書，中國駐蒙古國大使沈敏娟出席見證。



沈敏娟在致辭中表示，全球發展和南南合作基金是中方落實全球發展倡議的重要合作平台，已注資40億美元，重點投向減貧減災、醫療衛生、綠色發展等民生領域。中方在該基金框架下已同聯合國開發計劃署、世界衛生組織等20多個國際機構合作，在近60個發展中國家實施了130多個項目，惠及3000多萬民眾，推動構建全球發展命運共同體。



沈敏娟說，中蒙山水相連、命運與共，希望該項目能為蒙古國加強森林防火能力建設、促進綠色發展提供幫助。中方將在全球發展和南南合作基金支持下，更加積極地參與多邊發展合作，同聯合國積極探索在蒙古國實施更多“小而美”“惠民生”項目。今年是中蒙建交75周年，也是兩國建立全面戰略夥伴關係10周年。中方期待同蒙方落實中蒙兩國元首共識，開展荒漠化防治合作，支持蒙方種植10億棵樹倡議，攜手共建命運共同體，共享發展成果。



巴特額爾登表示，今年是蒙中建交75周年、建立全面戰略夥伴關係10周年，同時也是蒙古國林業部門成立100周年。蒙古國將2024年定為森林保護年，在這一重要年份啟動該項目意義深遠。蒙方將持續鞏固與中方在生態領域合作，落實兩國元首就加強生態環境保護、應對全球氣候變化、防治荒漠化、推動綠色發展等方面達成的重要共識。



迪莫夫斯卡感謝全球發展和南南合作基金為項目提供資助，讚賞該基金為推動發展中國家實現可持續發展目標發揮了重要作用，表示聯合國開發計劃署將進一步加強同中方合作，將該項目打造為示範項目，助蒙古國實現進一步發展。