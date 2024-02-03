中評社北京2月3日電／物流成本水平是國民經濟發展質量和綜合競爭力的集中體現。2023年底召開的中央經濟工作會議明確提出，有效降低全社會物流成本。這不僅為高水平建設現代物流體系、推動高質量發展指明了方向，也對進一步推動物流業降本增效提出了具體要求。



物流業一頭連著生產，一頭連著消費，是暢通國民經濟循環的重要一環。有效降低全社會物流成本，對促進產業結構調整和區域協調發展、培育經濟發展新動能、提升國民經濟整體運行效率具有重要意義。



近年來，我國加快構建內外聯通、高效便捷的物流網絡，社會物流成本水平穩步下降。2023年前三季度，社會物流總費用與GDP的比率為14.3%，較2022年同期下降0.4個百分點。降幅雖然不大，但收穫的是實實在在的效益。



縱向看，經過多年發展，我國物流運行效率持續提升；橫向看，與發達國家相比，我國社會物流總費用占GDP的比重仍然較高。全鏈條運行效率低、成本高，仍是物流業面臨的突出問題。



當前，傳統物流“低價格、低效率、低效益”的發展模式，已經無法適應實體經濟高質量發展的要求，迫切需要立足全局，尋找新時期發展的戰略路徑，用更加專業化的服務達到規模效應，實現提速降本。



一方面，要深化關鍵環節改革，降低物流制度成本。持續完善證照和許可辦理程序。加快運輸領域資質證照電子化，推動線上辦理簽注。優化大件運輸跨省並聯許可服務，進一步提高審批效率。推動港口、口岸等場所作業單證無紙化，壓縮單證流轉時間，提升貨物進出港效率。另一方面，要進一步加大物流基礎設施建設，特別是偏遠農村地區，要加強公路、鐵路、港口、航空等關鍵領域建設，通過發展多式聯運，促進各種運輸方式之間的無縫銜接，進一步提高物流效率。



需要釐清的是，社會物流成本不等於物流直接成本，降低物流成本也不是簡單降低物流價格。高質量發展需要高質量的物流服務，而高質量的物流服務也需要適當的物流直接成本。物流企業要始終把服務放在第一位，不斷下沉網絡，將服務觸角延伸至生產、倉儲、配送等環節。同時，還要創新服務產品，讓寄遞服務深刻融入實體經濟一體化供應鏈服務環節，幫助客戶降低經營成本、創造更多市場需求。



來源：經濟日報 作者：金觀平



