莫讓不良網絡流行語侵害未成年人

（來源：央視網） 中評社北京2月3日電／據法治日報報導，最近，天津市民王女士發現，一句“你真是餓了，什麼都能吃得下”成了上小學五年級兒子的口頭禪。問其啥意思？兒子支支吾吾，說小夥伴們都在說，自己覺得好玩就學來了。



王女士上網一查發現，這是一句網絡流行語，出自一部電視劇，大概是說人審美有問題，帶有侮辱性的意思。李女士把孩子叫到身邊，告訴他這句話是在罵人，以後不要說了。但孩子對此一知半解。



“不僅僅是這一句，一段時間以來，孩子嘴裡經常蹦出網絡流行語，他只是覺得好玩，不知道有些是非常低俗的詞或罵人的話。”王女士頗為擔憂地說，把這些網絡流行語掛在嘴邊，肯定影響孩子身心健康，但周圍很多人都在說，實在防不勝防。



王女士的擔憂不無道理。《法治日報》記者近日採訪瞭解到，不少網絡流行語、網絡熱梗在未成年人群體中流行，有的孩子說話夾雜著大量網絡流行語，乃至作業、作文中都出現了網絡流行語，這讓孩子家長和老師都很苦惱和憂慮。



“醬紫”（這樣子）、“神馬”（什麼）、木有（沒有）……河北唐山的李女士是一名小學三年級學生的家長，她發現孩子學了網絡流行語之後，開始“不好好說話”了，說多了還經常將平舌音和卷舌音混淆。



李女士說，孩子熱衷網絡流行語，是受到了朋友的影響，他們認為網絡流行語好玩又方便溝通，身邊小朋友都在用，都這麼說。“我一直在糾正孩子不要這麼說話，但孩子有時沒意識地又開始說了。”



北京昌平的吳先生說，他讀小學的女兒平時都斯文有禮，家人在孩子面前從來不說一些粗俗的話。可是，吳先生最近卻發現孩子與同學在社交軟件上經常聊一些“兩性”話題，說得很粗魯。孩子的母親與她深入溝通後才知道，根源就出在那些網絡流行語上，一些網絡流行語粗俗不堪，對孩子潛移默化造成了影響。

