朝鮮進行巡航導彈超大型戰鬥部威力試驗

（來源：CCTV國際時訊） 中評社北京2月3日電／據CCTV國際時訊報導，朝鮮導彈總局2月2日在朝鮮西部海域進行了巡航導彈超大型戰鬥部威力試驗和新型防空導彈試射。報導說，相關試驗是朝鮮導彈總局及其所屬國防科學研究所為發展新型武器系統的功能、性能及運用等多方面技術而進行的經常性活動的一部分，與地區局勢無關，試驗未對周邊國家安全造成負面影響。