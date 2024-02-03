遊客在澳門議事亭前地游覽，感受濃濃年味。（來源：人民日報海外版） 澳門議事亭前地布置的賀年燈飾。（來源：人民日報海外版） 中評社北京2月3日電／據人民日報海外版報導，金桔嬌艶，鮮花盛放；燈火璀璨，喜氣盈門。



農曆龍年春節臨近，小城澳門春意盎然，喜慶祥和的氣氛格外濃厚——市民們灑掃庭除、張貼揮春，遊客們興致勃勃、游園賞燈，特區政府有關部門也緊鑼密鼓地籌辦著各項慶祝活動。



澳門特區政府旅遊局有關負責人表示，春節期間，澳門將舉辦“龍騰舞躍賀新春”“農曆新年花車匯演”“龍馬精神煙花匯演”等春節賀歲系列活動，期待市民和遊客一起歡度節日，在小城澳門過大年。



張燈結彩年味漸濃



在熱鬧的澳門年宵市場，市民陳女士挑選了幾盆心儀的年宵花，還特意購買了厚厚兩叠利是封（紅包）。



“節前最是忙碌，掃房子、貼揮春、備年貨，跟親友吃團年飯，心情一天比一天興奮激動。”陳女士告訴記者，每年都會有內地親朋來過年，熱熱鬧鬧一大家子人，很開心。“我從銀行換了嶄新的紙幣裝進紅包，趁著過年送給親戚朋友、街坊鄰里。錢雖不多，是個心意，送出吉祥。”她說。



“今年就在澳門過年，大年初一去看從大三巴牌坊出發起舞的238米長的大金龍，圖個吉祥如意開門紅。”年宵市場售花姐姐指著手機屏幕上推送的春節活動安排向記者表示，春節期間澳門每天都有豐富多彩的喜慶活動。



記者近日在大三巴牌坊附近看到，工人們正緊張搭建舞台、燈架，為深受歡迎的“樂韵悠揚大三巴”音樂會做準備。春節期間，這裡會再度奏響歡樂樂章。澳門樂團及澳門中樂團將於大年初五、初八及元宵節在大三巴牌坊前地呈獻多首洋溢節日氣氛的樂曲，並以線上直播方式讓更多觀眾大飽耳福，展示澳門世遺名城的城市形象和人文魅力。

