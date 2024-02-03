“未來音樂家”共同奏響大灣區青春樂章

活動現場，獲獎選手帶來音樂表演。陳楚紅攝（來源：人民日報海外版） 中評社北京2月3日電／據人民日報海外版報導，第二屆粵港澳大灣區青少年音樂周（以下簡稱“音樂周”）系列大賽頒獎儀式近日在廣東廣州舉行。獲得大賽各項音樂類別優秀獎的選手為現場2000多人獻上精彩的視聽盛宴，奏響粵港澳大灣區青春樂章。



本屆音樂周於2023年8月啟動，分設鋼琴、管弦樂、民樂、聲樂四大類別，在粵港澳大灣區各城市和北京、上海等70多個城市選拔出1300名參賽者晉級總決賽。音樂周組委會秘書長陶穎介紹，音樂周系列大賽立足大灣區，面向海內外，吸引了超過1萬名青少年音樂愛好者報名參加。參賽選手音樂作品將擇優收錄進入音樂周優秀作品集，屆時由太平洋影音公司組織發行，並在多家互聯網音樂平台上線。



頒獎儀式上，主辦方為獲得音樂周“未來音樂家”特別獎、表演特別獎以及各音樂類別金銀銅獎的青少年頒發了獎杯獎狀，並宣布“第三屆粵港澳大灣區青少年音樂周”啟動。



“作為音樂周的藝術顧問，我非常高興看到香港青少年與澳門及內地青少年有相互學習、相互交流的機會。通過音樂周系列大賽，香港樂團將會與各地青少年開展更多合作。”香港青年樂團音樂總監梁建楓說。



澳門青年交響樂團協會理事長許健華表示：“音樂周是港澳和海內外青少年相互交流和展示才華的舞台。作為聯合主辦單位之一，將以此為契機，期待攜手各地音樂家和音樂人共同努力，為粵港澳大灣區青少年搭建交流展示的平台，挖掘和培養更多未來音樂家。”