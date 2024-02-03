上海博物館東館啟用　首展三星堆呈現古蜀文明

中評社北京2月3日電／據新華社報導，歷經6年多時間建設，上海博物館東館2日啟用，試開放部分展廳，推出“星耀中國——三星堆·金沙古蜀文明展”特展和“邂逅三星堆12K數字藝術展”。



建館70多年的上海博物館是海內外聞名的中國古代藝術博物館和收藏重鎮。上博東館為“十三五”時期上海市重大文化設施建設項目，位於浦東新區世紀大道。



全新建成的上博東館對標世界頂級博物館，設計具有未來感，建築立面如白色波浪起伏，水波蕩漾，寓意“海納百川”“勇立潮頭”。上博東館總建築面積達11.32萬平方米，陳列展示面積約3.36萬平方米，館內共設20個展廳和互動體驗空間，以獨特設計構建完整的中國古代藝術通史陳列體系。



在“星耀中國——三星堆·金沙古蜀文明展”展廳裡，四川廣漢三星堆遺址出土的珍貴文物——金面具和竪披發青銅人像引人入勝。在約2000平方米的展廳空間裡，上博以“天行乾道”“地勢坤物”“人和明德”三個主題為線索，向海內外觀眾全面展示古蜀文明的獨特魅力，沉浸式詮釋中華文明發展的多元一體和開放包容特性。



據悉，此次展覽系上海博物館攜手四川省文物考古研究院、四川廣漢三星堆博物館、成都金沙遺址博物館等28家單位共同舉辦，共展出363件／套文物，匯集了最新考古發現、最新文物修復成果，是迄今為止古蜀文明考古出土文物在四川省外最大規模、最高規格的展覽陣容。



上海博物館館長褚曉波說，上海博物館收藏有100多萬件文物，文物門類超過33大類，擁有龐大的“文化寶藏”。以三星堆特展為“起點”，“上博東館將更好地講述中華文化故事，讓展覽‘火’起來。”



根據上海博物館近日公布的2024年展覽計劃，上博今年將推出18個特展，規模空前。2024年年底，上博東館將實現全面開放。