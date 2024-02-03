“假拜登來電”後美擬宣布：AI電話非法

當地時間1月21日，新罕布什爾州一些選民稱接到了“拜登總統”的自動留言電話，告訴接聽者不要在該州初選中投票。（來源：澎湃新聞） 中評社北京2月3日電／據澎湃新聞報導，美國聯邦通信委員會將在未來幾周內表決，是否將使用AI生成的語音撥打機器人電話（robocall）定為非法。委員們將在未來幾周內對該提案進行表決。



專家指出，語音克隆公司研發App時，對於跟名人有關、誤導性較強、傳播風險較大的視頻，可以在傳播過程中加強顯性標識的設計，提醒受眾。



“人工智能模仿真人生成以假亂真的語音、圖片和視頻來欺騙消費者，這正在製造混亂。無論電話中是你喜歡支持的名人或政客，也不論電話中的親屬與你關係如何，當他們來電求助時，我們都有可能成為這些AI偽造電話的目標。”



針對近期美國發生多起AI深度造假事件，當地時間2月1日，美國聯邦通信委員會（FCC）主席傑西卡·羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）提議，將使用AI生成的語音撥打機器人電話（robocall）定為非法。



此前，AI冒充美國總統拜登給選民打電話、知名歌手泰勒·斯威夫特AI虛假“不雅照”在網上瘋傳，恰逢美國大選年，多起AI深度造假事件引發人們對人工智能造假的擔憂。



未來幾周內對提案進行表決



機器人電話（robocall）也被稱為預錄電話，使用計算機控制的自動撥號器來發出預先錄制好的信息，就像機器人一樣，一般以推銷或傳播某種信息為目的，頻繁騷擾手機用戶。



美國聯邦通信委員會表示，機器人電話中用人工智能生成的聲音“在過去幾年中不斷升級”，並且“有可能通過模仿名人、政治候選人和親密家庭成員的聲音來製造錯誤信息迷惑消費者”。



羅森沃塞爾表示，她提出的宣告式裁決（Declaratory Ruling）將“根據現行法律認定這種新興技術是非法的，這將為我們在全國各州總檢察長辦公室的合作夥伴提供新的工具，他們可以利用這些工具打擊騙局，保護消費者。”報導稱，委員們將在未來幾周內對該提案進行表決。

