上海開展“萬福迎春”文藝志願活動

“萬福迎春”活動現場（來源：澎湃新聞） 中評社北京2月3日電／據澎湃新聞報導，新春佳節到來之際，2月2日下午，上海市文聯、上海市書協在上海文藝會堂舉行“萬福迎春·文藝志願服務活動啟動儀式”。



活動以上海市文聯2023年文藝志願活動集錦VCR開場，視頻畫面記錄和見證了一場場上海市文聯文藝志願服務活動的回憶。上海市文聯黨組成員、專職副主席穀好好和方坤向上海市書法家協會文藝志願服務支隊第二批入駐單位贈送《書壇耆宿——上海老書家視頻集》《上海千年書法圖史》。中華藝術宮（上海美術館）黨委書記、執行館長王一川，鐵路上海站黨委書記李屹，普陀區文旅發展管理中心副主任、劉海粟美術館分館館長王佳文，上海新東苑投資集團有限公司總裁陳星言代表四家入駐單位上台受贈。



活動現場，上海市書協主席丁申陽，上海市書協副主席張偉生、李靜、宣家鑫、徐慶華、晁玉奎、潘善助、田文惠、張衛東共同書寫福字，向各行業先進典型代表“書福贈福”。



上海市文聯黨組書記、專職副主席夏煜靜，上海市文聯副主席、上海市書協主席丁申陽共同啟動“萬福迎春·文藝志願服務活動”。據悉，上海市文藝志願者服務總隊上海市書法家協會支隊成立後，已經與6家社會單位簽約入駐志願服務，這些單位覆蓋了航空、醫院、部隊、學校等多個領域，已舉辦的7場書法志願服務活動，覆蓋了企業白領、部隊官兵和在校學生等不同群體，受眾人數逾千名，藝術家和志願者為不同單位書寫的書法作品數百幅，這不僅豐富了人民文化生活，也增進了人民群眾對書法藝術的認識和欣賞。



啟動儀式後，15支隊伍和文藝兩新支隊分別前往上海火車站、央視上海總站、上海市第一人民醫院、海警部隊、中華藝術宮、中國商飛、浦東機場、華潤蜂巢國際公寓社區、上生新所、新東苑快樂家園養老院、普陀區圖書館、長寧區政府、武警三支隊、北蔡園區、長海醫院等開展萬福迎春·公益活動，將志願服務的觸角進一步延伸到社會方方面面，讓書法藝術扎根生活沃土、服務基層群眾。



