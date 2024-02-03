國能e購乘“雲”而上激發供應鏈巨大潛能

中評社北京2月3日電／據新華社報導，近年來，國家能源集團深化拓展數字化轉型，推進業務集成和模式創新，建強國能4E＋數字平台集群，構築開放共享的工業互聯網新業態。作為承擔國能E購平台建設的國家能源集團物資公司，加快國能E購綠色供應鏈建設，在數字化賦能高質量發展方面塑造新優勢。



1月11日，國家能源集團年度工作新聞發布會上專題發布國內首個“智能無人評審系統”上線，該系統運用人工智能技術進行採購場景創新，實現了採購評審“靠人－少人－無人”的革命性突破。



這是國家能源集團物資公司實施“雲評數驅、平台賦能”發展思路以來數字化轉型的階段性成果，也是國家能源集團物資公司落實集團“以一體化數字化國際化保企業核心競爭力提升”發展路徑、爭當能源產業供應鏈鏈長邁出的關鍵一步。



國家能源集團物資公司一路前行，一路蛻變，如今憑借亮眼的科技創新成果，致力於打造國能e購千億級商城、建設平台型科技示範企業，已迅速成長為物資採購行業和供應鏈管理的領跑者。



科技引領，做行業領跑人



“智能無人評審系統不是評審模式上的微創新，而是對原有採購模式的顛覆性創新。”公司相關負責人介紹道，“系統不局限於成為評審工具，而是建立一套從採購文件編制、報價文件響應、評審結果輸出的全鏈路智能化採購解決方案，引領採購行業數智化發展。”



為解決採購評審中自由裁量權過大、重復勞動過多、評審效率低下等易發多發問題，公司提出建設智能無人評審系統。經過一年多時間的研發、試用及推廣應用，目前已實現非招標採購全類別（物資、工程和服務）、全評審方法（詢價通知單、最低價、綜合評估法）全覆蓋。



“我們形成了符合智能評審規則的資質業績庫，訓練了88種常見資質以及業績合同的智能評審模型；編制了1568個採購文件範本，覆蓋集團全產業鏈板塊。”公司首席採購工程師孫雲飛指著電腦上一層一層的樹狀結構說，“系統上線至今已運行6萬餘單，智能評審綜合準確率達97%，其中評審類準確率在2023年底達到89.32%。”



平台型企業的數據安全至關重要，衹有系統及數據不被破壞、更改、洩露，平台才能安全穩定運行，業務才能順利開展。公司為保障平台和數據安全，建設安全合規體系，夯實科技底座。



“公司引入態勢感知系統，實時識別、分析、預警安全威脅，有效阻止網絡入侵危害。”公司所屬負責國能e購建設和運維的商務網公司副總經理肖鵬表示，“國能e購引入數字證書技術，構建獨立的加解密中心，目前已全面應用於非智能雲評審項目，完成了12432個項目的數字證書加解密。”



如何最大限度盤活現有人力資源落地科技項目？經過不斷地摸索和實踐，國家能源集團物資公司找到了一條行之有效地科技創新人才培養新路子，那就是：黨委統籌研究解決科技領域戰略性、方向性、全局性問題，科技創新領導小組發揮科技參謀和決策支撐作用，研發團隊負責科技創新項目的具體實施，下屬企業負責科技創新項目成果的推廣運用。簡而言之就是，將過去提倡全員創新、零星創新、解決小問題多，轉變為成立專班集中力量解決制約發展的根本性問題。



同時，有針對性地借助外腦，與中國通信學會聯合發布《國有企業供應鏈數智化轉型白皮書》，系統規劃數字化轉型目標、路徑和方法；與國家智庫中國信通院聯合成立“智能技術＋能源供應鏈融合創新實驗室”，探索推動新一代信息技術與能源行業供應鏈領域深度融合。



2023年，國家能源集團物資公司科技創新成果捷報頻傳，榮獲全國首屆“興智杯”人工智能創新應用大賽一等獎等14項國家級獎項，輸出《企業採購供應鏈數字化成熟度模型》等7項行業標準，成為央企電商採購的標杆平台、工業品電商行業的參照基準和“風向標”。