李強在山西看望慰問基層幹部群眾（新華社記者 申宏 攝） 中評社北京2月3日電／據新華社報導，2月1日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在山西調研，看望慰問基層幹部群眾，向大家致以新春的祝福。他強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹以人民為中心的發展思想，用心用情解決好人民群眾急難愁盼問題，在推動高質量發展中不斷增進民生福祉，讓大家生活一年更比一年好。



三晉大地瑞雪新降、年味漸濃。李強首先來到太原市晉源區中心敬老院，走進功能房、活動室和餐廳，詢問食宿、護理服務和適老設施配置情況，與老人們親切攀談。李強說，春節快到了，我向大家拜個早年，祝你們生活幸福、健康長壽。在與敬老院負責人和工作人員交流時，李強指出，尊老敬老是中華民族傳統美德，養老事業的發展需要更多人才投身其中，要加強養老護理人員專業技能培訓和職業化建設，為提高養老服務水平提供有力保障。



李強走進三家村魚菜綜合種養智慧農業園區的大棚，看望慰問養殖種植大戶和農業技術人員，瞭解綜合種養技術、土地流轉以及成本收益等情況，對生態循環農業發展模式予以肯定。他強調，要堅持把產業振興作為鄉村振興的重中之重，大力發展科技農業、綠色農業、質量農業、品牌農業，在政策、資金、技術、市場等方面加大支持力度，不斷加快農業農村現代化。



位於小店區劉家堡鄉的劉家堡村張燈結彩，洋溢著喜慶祥和的節日氛圍。李強走進村圖書館，察看非遺產品等展示，瞭解當地鄉村旅遊發展情況，要求堅持因地制宜，做好鄉村特色產業發展文章，帶動村民就近就業和增收致富。李強先後走進兩戶困難群眾家中，與他們一起拉家常，詳細瞭解看病報銷的情況，詢問家裡有幾口人、收入有多少、生活上還有什麼困難。李強說，習近平總書記十分牽掛困難群眾的生活，我代表黨中央、國務院來看望大家。李強叮囑當地幹部進一步落實好黨的政策，保障好群眾基本生活，帶領鄉親們把日子越過越紅火。



在太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司，李強參觀企業生產線、集控室和實驗室，察看手撕鋼等產品展示，慰問一線技術人員和工人。李強充分肯定企業創新發展成就，勉勵企業堅持自主創新、立志產業報國，為推進科技自立自強、建設現代化產業體系再立新功。



李強充分肯定山西經濟社會發展成就，希望山西認真貫徹落實習近平總書記關於山西工作的重要指示精神，發揮優勢、創新實幹，努力開創高質量發展和現代化建設新局面。



吳政隆陪同。



（來源：人民日報）