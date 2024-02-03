從泥土中脫胎在窑火中淬煉　千年瓷都煥生機

明代青花纏枝花卉紋扁壺。湯 輝供圖（來源：人民日報） 中評社北京2月3日電／據人民日報報導， 景德鎮見證了陶瓷手工業發展過程中產品與技術的進步，保留了不同歷史時期瓷業生產的相關遺跡，具有突出的歷史文化價值。近年來，景德鎮經歷了從“陶瓷工業重鎮”到“文化創意之都”的轉型，探索了一條文化遺產保護傳承的實踐之路。

創新的故事在這座城市綿綿不絕。據統計，景德鎮現有“景漂”超6萬人，其中有5000餘名“洋景漂”。越來越多外來人才的加入，給景德鎮文化事業發展帶來新的氣象。



漫步陶陽裡歷史文化街區，深刻體會裡弄濃濃的煙火氣息；尋跡陶溪川文創街區，深切感受互聯網經濟迸發的勃勃生機；華燈初上後打卡“夜珠山”，欣賞九集小鎮和三寶夜市的流光溢彩；走進禦窑廠國家考古遺址公園，細細品味工匠的專注與嚴謹……博物館、裡弄、窑口、碼頭、集市等，共同塑造了江西省景德鎮文化遺產保護傳承的新面貌。千年瓷都“因瓷而生、因瓷而興”，煥發生機與活力。



“一部中國陶瓷史，半卷峰巒在景德。”景德鎮瓷業生產歷史悠久，肇始於唐代，崛起於宋元，興盛於明清，繁榮至當代。近年來，景德鎮經歷了從“陶瓷工業重鎮”到“文化創意之都”的轉型，探索了一條文化遺產保護傳承的實踐之路，提供了經驗與啟示。



從歷史中挖掘價值



從傳統制瓷技藝保存的完整性到歷代陶瓷產品的創新性，從陶瓷手工業城市的生命力到所制陶瓷在世界陶瓷史上的影響力，這些維度的觀察都表明，景德鎮的地位是獨一無二的。



景德鎮見證了陶瓷手工業發展過程中產品與技術的進步，保留了不同歷史時期瓷業生產的相關遺跡，具有突出的歷史文化價值。以景德鎮禦窑遺址為代表的景德鎮瓷業遺存，實證了我國傳統悠久、規模宏大、長期領先的陶瓷產業和輝煌燦爛的陶瓷文化。近年來，景德鎮對自身的輝煌歷史、文化根基以及文化遺產資源進行了系統性的發掘與整理。以南窑、蘭田窑為代表的唐代窑址，以湖田窑、鳳凰山窑為代表的宋代窑址，以落馬橋為代表的元代窑址，以明清禦窑廠為代表的明清窑址，等等，考古工作者對它們進行了發掘與研究，使人們對景德鎮的瓷業發展史有了更為清晰系統的認知。目前，相關考古工作仍在進行，不斷為景德鎮的陶瓷文化注入更為厚重的內涵。

