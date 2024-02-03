美國擬打擊伊敘境內伊朗目標

一名巴勒斯坦婦女站在多次遭以軍空襲的加沙邁加齊難民營前。（圖源：法新社） 中評社北京2月3日電／據大公報消息，綜合美聯社、半島電視台報導：白宮官員證實，美國已批准一項襲擊計劃，對伊拉克和敘利亞境內與伊朗有關的目標進行打擊，以報復上周3名美軍士兵在約旦基地遇害的事件。分析稱，美國的打擊計劃恐將進一步加劇已經失控的中東局勢。



該官員表示，美國計劃的襲擊可能會持續數天，擁有多個目標。白宮並未提供襲擊計劃的其他細節，但未透露姓名的美國官員稱，天氣狀況是決定襲擊時間的主要因素。



1月28日，美軍在約旦的“22號塔台”前哨基地遭無人機襲擊，3名美軍死亡，逾40人受傷。美方稱是親伊朗的“伊拉克伊斯蘭抵抗組織”所為。



美國總統拜登1日簽署行政令，制裁四名在約旦河西岸定居的以色列人，指他們的暴力行為不可接受，將凍結他們在美國的資產。以總理內塔尼亞胡批評美國制裁無必要。



巴勒斯坦媒體稱，加沙城南部用於臨時收容難民的伊斯拉大學主要建築群，已於上月被以軍用315枚地雷夷為平地。



土耳其一名槍手1日闖入西北部一家美資工廠，挾持了7名員工。該槍手於數小時後被捕，人質亦全部獲救，無人受傷。槍手的作案動機疑似為抗議以色列在加沙地帶的軍事行動。



（來源：大公報）