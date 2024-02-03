美國大選提早進決賽　特朗普民調領先

支持巴勒斯坦的示威者1日在拜登車隊行經底特律附近時遊行。（圖源：美聯社） 中評社北京2月3日電／據大公報消息，綜合CNN、《紐約時報》報導：2024年美國總統大選民主黨黨內首場初選2月3日在南卡羅來納州舉行，總統拜登希望借助當地非裔選民打響選戰頭炮。分析指，拜登在黨內初選幾無對手，而前總統特朗普也基本鎖定共和黨總統候選人資格，兩人篤定出線，令今年的美國大選早早進入決戰階段。而特朗普在全美和關鍵搖擺州的民調均領先拜登，讓民主黨人擔憂不已。



當地時間1日，美國CNN公布其委托獨立民調機構SSRS進行的最新民調顯示，在全美範圍內，如果現在就舉行選舉，約45%的受訪者會投給拜登，而支持特朗普的則有49%，另有5%受訪者會支持其他人員。而在7個關鍵搖擺州，同樣的問題，拜登以42%的支持率落後於特朗普的48%。



拜登盼在南卡打響第一槍



相較特朗普造勢現場和法庭兩頭跑，拜登將在3日迎來其真正的首場初選。據報導，南卡州的票站會在當地時間3日早上7時至晚上7時開放，無論哪個黨派的選民都可以在任何一個政黨的初選投票。



去年2月，民主黨全國委員會宣布，將今年大選民主黨初選首站改在南卡州舉行。分析指，民主黨不惜改變近50年在艾奧瓦州舉行首場初選的傳統，就是希望借助當地非裔選民的支持，打響拜登2024年選戰第一槍。在2020年美國大選民主黨初選，拜登前幾站都陷入苦戰，直到2020年2月29日的南卡州黨內初選，他才在非裔選民的支持下，打敗黨內對手桑德斯等人。



特朗普已連續在艾奧瓦州和新罕布什爾州兩場初選中大勝，黨內唯一對手僅剩下前南卡羅來納州州長黑利。雖然黑利矢言不會退選，但隨著支持她的金主陸續退出，媒體猜測，黑利可能在3月5日“超級星期二”，甚至2月24日的南卡州初選前就宣布退選。



拜登阿裔選民支持率大跌4成

