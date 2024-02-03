（來源：人民日報海外版） 中評社北京2月3日電／題目：鳳凰高飛



來源：人民日報海外版 作者：王鬆



2008年冬，我應邀與東莞文學藝術院簽約一部作品，第一次來到這座城市。當時的感覺，就像一片樹葉飄到這裡。但沒想到，樹葉竟成了一粒種子，在這片充滿傳奇的土地上生根、開花。後來和一起過來的同行聊起此事，大家也有同感。已故的評論家雷達曾感慨地說，對於作家，這裡是一片吉祥之地啊。



東莞，確實是一片吉祥之地。



來自全國各地的作家們在這裡置業安居之後，創作上都一發而不可收。陳啟文一部接一部的長篇報告文學、南翔別致且獨具特色的系列短篇小說、王十月相繼出版的長篇小說、江子的《回鄉記》等一系列厚重的散文、丁燕的《工廠三部曲》、彭曉玲的三卷本長篇歷史小說《譚嗣同》……這些作品都在國內產生了很大影響，有的還獲得了各種榮譽。不僅如此，這些年，作家村的作家們因為佳作頻出，在國內也連獲各種文學獎項。可見，雷達當年所言不虛，東莞之於作家，真的是一片吉祥的福地。



東莞雨水豐沛，溫濕適宜，更有近些年在整體上的高質量發展，尤其是當地各級政府對文化的高度重視和著力建設，作家們來到這裡獲得了泉湧般的靈感，便也像葱蘢的植物一樣繁茂地生長起來。“中國作家第一村”在這片土地上出現，其重要的原因之一也就在這裡。



當年在商量這個作家村的名稱時，我曾有些顧慮，古人雲，文無第一，武無第二，叫“中國作家第一村”是否合適。但雷達笑著解釋，這個所謂的“第一”不是排位，是順序，我們畢竟在國內，至少截至目前，是第一個出現的作家村嘛。



我一聽也笑了，覺得這個解釋好。

