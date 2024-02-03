“假拜登來電”後美國擬宣布此舉非法

當地時間1月21日，新罕布什爾州一些選民稱接到了“拜登總統”的自動留言電話，告訴接聽者不要在該州初選中投票。（圖源：澎湃新聞） 中評社北京2月3日電／據澎湃新聞報導，“人工智能模仿真人生成以假亂真的語音、圖片和視頻來欺騙消費者，這正在製造混亂。無論電話中是你喜歡支持的名人或政客，也不論電話中的親屬與你關係如何，當他們來電求助時，我們都有可能成為這些AI偽造電話的目標。”



針對近期美國發生多起AI深度造假事件，當地時間2月1日，美國聯邦通信委員會（FCC）主席傑西卡·羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）提議，將使用AI生成的語音撥打機器人電話（robocall）定為非法。



此前，AI冒充美國總統拜登給選民打電話、知名歌手泰勒·斯威夫特AI虛假“不雅照”在網上瘋傳，恰逢美國大選年，多起AI深度造假事件引發人們對人工智能造假的擔憂。



未來幾周內對提案進行表決



機器人電話（robocall）也被稱為預錄電話，使用計算機控制的自動撥號器來發出預先錄制好的信息，就像機器人一樣，一般以推銷或傳播某種信息為目的，頻繁騷擾手機用戶。



美國聯邦通信委員會表示，機器人電話中用人工智能生成的聲音“在過去幾年中不斷升級”，並且“有可能通過模仿名人、政治候選人和親密家庭成員的聲音來製造錯誤信息迷惑消費者”。



羅森沃塞爾表示，她提出的宣告式裁決（Declaratory Ruling）將“根據現行法律認定這種新興技術是非法的，這將為我們在全國各州總檢察長辦公室的合作夥伴提供新的工具，他們可以利用這些工具打擊騙局，保護消費者。”報導稱，委員們將在未來幾周內對該提案進行表決。



此次提議是在美國新罕布什爾州居民接到冒充總統拜登的電話後不久提出的。當地時間1月21日，該州一些選民稱接到了“拜登總統”的自動留言電話，告訴接聽者不要在新罕布什爾州初選中投票。

