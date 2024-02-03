千億寵物生意，“卷”在價格裡

中評社北京2月3日電／據每日經濟新聞報導，“外行千萬不要進這個行業。”談及過去一年的感受，1月18日晚上，石頭（化名）對《每日經濟新聞》記者感嘆道。



石頭賣了十幾年的貓，在上海小有名氣。2011年到2019年，行業最景氣的那幾年間，石頭曾為家中的幾十只大貓專門租下一棟別墅。



不算一年幾十萬元的養育成本，光幾十只貓住的別墅月租就高達兩萬多元。退回十年前，願意花巨資養幾十只貓的人畢竟還是少數。有人給石頭起了個昵稱，叫“貓爸”。



從業十幾年，石頭的門店從普陀搬到大寧，又從大寧搬到江橋，如今又搬到黃浦的核心地段淮海中路。地址變化背後，石頭也在同步感知著行業的變化。



談到未來，石頭直言：“內行如果不虧損，可能堅持到過了春節會好一點。如果你有更好的去處，你就走吧，如果沒有就堅持一下。”



2024年開年，記者採訪了多位寵物行業從業人士，評價起2023年，大到上市公司小到街邊店主，都會說一個字——“卷”。資本湧向寵物賽道，助推著行業不斷衝高，但與此同時，下游的需求卻有點跟不上了。



想象中的蛋糕沒有如期膨脹，寵物行業被迫“卷”在價格裡。



這屆養寵人，不願花錢了



2023年，寵物行業的增長速度慢下來了。



去年12月底，多機構聯合發布了一份《2023—2024年中國寵物行業白皮書（消費報告）》（以下簡稱《報告》）。

