茅台集團原董事長高衛東一審被判無期

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京2月3日電／據澎湃新聞報導，六盤水市中級人民法院認為，被告人高衛東的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。鑒於高衛東到案後如實供述監察機關已掌握的受賄犯罪事實，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，部分犯罪系未遂，認罪悔罪，大部分贓款贓物已退繳，依法對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。



高衛東當庭表示服判，不上訴。



公開資料顯示，高衛東，男，漢族，籍貫河南鄧州，1972年11月出生，1993年7月參加工作，1997年12月加入中國共產黨，研究生學歷，項目管理碩士。在職期間，高衛東曾任貴陽市交通運輸局局長，貴陽市副市長，貴州省交通運輸廳黨委書記、副廳長，省交通運輸廳廳長、黨委書記等職，於2020年3月獲任貴州茅台集團黨委書記、董事長。1999年至2022年這一時間段，涵蓋了高衛東大部分職業生涯。



2022年5月13日，貴州省紀委監委網站披露，高衛東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委省監委紀律審查和監察調查。同年12月14日晚間，高衛東被開除黨籍、開除公職。



根據貴州省紀委監委網站此前披露的信息：經查，高衛東喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，搞兩面派、做兩面人；無視組織原則，搞政治攀附；信仰缺失，熱衷迷信活動；處心積慮對抗組織審查。無視中央八項規定精神，長期違規打高爾夫球和接受宴請，謀求特殊工作、生活保障待遇。搞權色交易、錢色交易。違規攤派費用。不正確履行職責造成不良影響。道德敗壞，生活極度腐化，長期沉溺賭博、多次嫖娼。紀法底線失守，甘於被“圍獵”，利用職務上的便利為他人謀取利益，非法收受巨額財物。



執掌貴州茅台淨利一度跌破兩位數



縱觀高衛東近30年的職業生涯，2020年3月無疑是他最高光的時刻。

