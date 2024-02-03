徽州古建的守望與新生

（來源：新華社） 中評社北京2月3日電／據新華社每日電訊報導，粉墻黛瓦馬頭墻，雕梁畫棟花格窗。



走進徽州，俯拾皆是美景，徽派建築則是秀美山水間最靈動的一筆。有著“徽州三絕”之稱的民居、祠堂和牌坊，與峰巒奇秀相映成趣，巧奪天工的木雕、石雕、磚雕則為點睛之筆，牽系著人們對古老徽州文化的向往。



一千多年前，勤勞智慧的徽州人靠山采形、傍水取勢、聚族而居，創造出獨樹一幟的徽州古建築，成為中國古建築的瑰寶和中華民族文化的代表性符號。如今這一穿越千年的古建築正在傳承保護中煥發出新的生機。



古建之美



北枕一脈青山，南臨蜿蜒河溪。來到被稱為“中國畫裡鄉村”的世界文化遺產地——安徽省黃山市黟縣宏村，山水之間，一幢幢粉墻黛瓦的徽州古建築渾朴華美，聚落交融於山水，仿佛置身水墨中國畫的意境中。



在徽州，有著“無宅不雕花”之說。徽州三雕是徽派建築最具代表性的建築元素之一，其歷史源於宋代。從元末明初至清末民初，崇儒興文的徽商紛紛回故鄉造宅院、建宗祠、立牌坊，並以三雕技藝進行裝修，形成了徽派建築的裝飾風尚。



“可以說，由於‘建築三雕’裝飾藝術與主體建築的巧妙融揉，才有了別具一格、氣韵生動的徽州傳統建築。”徽州古建專家程極悅說，他曾主持德國春華園建設、徽州府衙修復等數十項傳統建築園林工程，對徽州傳統建築有著深厚的感情。



古民居被視為“三絕”之首，宏村中至今保存著明清民居140餘幢，大型民居建築“承志堂”被人們稱為“民間故宮”、徽州木雕代表作的集聚地。從前堂到東西廂，從內外院到書房廳，置身其中，仿佛被雕刻藝術所包圍。



雕梁畫棟間，動物的神采、花瓣的張合、樹梗的穿插，一雕一刻都表現得自然生動，圓雕、浮雕、透雕，處處盡顯徽州工匠高超的技藝。前廳橫梁上一處“唐肅宗宴官”的木雕，將文武百官在赴宴前的各種活動盡收其中，甚至連燒水、掏耳這樣細小的動作也雕刻得惟妙惟肖。

