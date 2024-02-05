社評：美國戰爭經濟學越來越不得人心

人民網圖片 中評社北京2月5日電(評論員 喬新生)隨著美國軍隊在中東地區的處境越來越尷尬，美國新聞媒體開始討論軍隊的“風險收益”問題。《外交政策》雙月刊發表文章，強調美國軍隊在中東非常脆弱。文章的意思是，美國軍隊在中東地區的風險大於收益。結論自然是美國沒有必要繼續在中東地區部署軍隊。作者建議美國應當開始準備從伊拉克撤出大部分美軍，以便使民兵組織失去攻擊目標，“並減少民兵組織因為襲擊美軍而引發與美國更大規模戰爭的風險”。而《今日美國報》更是直言不諱，美國在海外軍事具有脆弱性。《國家利益》雜誌則強調駐扎在伊拉克敘利亞的美國軍人，已經成為眾矢之的，是“應該讓美國軍人回家了”。



過去美國發動戰爭，通常都會取得絕對勝利，勝利者有權定義戰爭的性質，也有權瓜分勝利的成果。可是如今，美國發動的代理人戰爭，根本沒有取得勝利的可能性。更重要的是，過去美國發動戰爭，可以做到無人傷亡。可是，美國駐扎在約旦軍事基地軍人被襲擊死亡事件，讓美國普通民眾充分意識到，戰爭並非一邊倒，美國有可能會在戰爭中失去自己的子弟兵。當那些失去兒子的父母親痛苦不堪的時候，美國政客討論戰爭帶來的財富，顯然過於殘忍。從這個角度來說，美國在中東地區軍人死亡，可能會成為轉折點，促使美國朝野認真反思美國建國以來的戰爭經濟學。



美國是一個依靠戰爭發展起來的國家。無論是獨立戰爭還是南北戰爭，都是美國走上富強的台階。美國通過戰爭侵吞周邊國家的土地，使美國成為土地面積大國。戰爭對於美國來說，簡直就是國家走向昌盛的“葵花寶典”。戰爭不僅擴大了土地面積，而且從其他國家掠奪了財富，美國形成了獨具特色的戰爭經濟學。



到目前為止，美國仍然豢養著世界上最大規模的軍事力量，擁有世界上最先進的軍事裝備，依靠自己“炮艦政策”，支撐美國的債務經濟。可以這樣說，如果美國失去了自己的軍隊，美國將一無所有。這是因為美國軍隊支撐美國貨幣成為國際儲備貨幣地位。美國充分利用美元國際地位推行債務經濟。美元、美債、美軍構成特殊的三角形關係。美國軍隊所到之處，財富源源不斷地回流到美國。第二次世界大戰是如此，第二次世界大戰之後的國際經濟秩序更是如此。



雖然美國在世界各地建立軍事基地，耗費大量的資金，但是，正如人們所看到的那樣，正是由於美國的軍事存在，使得美國商人所向披靡，美國軍隊成為美國商人的貼身護衛。軍隊開疆辟土，美國企業所向披靡。

