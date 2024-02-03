持續推進旅遊業提質升級

中評社北京2月3日電／據人民日報海外版報導，近日，中國社會科學院財經戰略研究院、中國社會科學院旅遊研究中心等共同發布《旅遊綠皮書：2023—2024年中國旅遊發展分析與預測》（以下簡稱“《綠皮書》”），全書圍繞“旅遊業的轉型與創新”這一主題，對2023—2024年中國旅遊發展進行透視和前瞻。2023年，以假日市場復甦為引領，文化和旅遊融合更加深入並實現多業態賦能，持續推進旅遊業復甦、轉型、創新和提質升級。



《綠皮書》認為，2024年應把握關鍵契機，釋放旅遊業潛力，鞏固並擴大旅遊市場，特別需要重視遊客消費心理、消費能力、消費偏好和消費習慣的變化，積極應對“反向旅遊”“平替旅遊”、虛擬旅遊等消費傾向對傳統旅遊市場的影響。國內旅遊未來發展重點包括文化旅遊、海洋旅遊、研學旅遊、避暑旅遊、老年旅遊、度假旅遊、旅遊休閑街區等新業態、新場景、新空間。都市休閑、周邊和近程旅遊已成為旅遊業高質量發展的市場重心。



《綠皮書》建議，2024年要加速實現旅遊業對外開放。2024年入境游市場迎來利好，應把握需求復甦與政策紅利叠加的雙重機遇，加速實現旅遊業對外開放回暖。根據全球主要旅遊目的地國家與中國的客流往來情況，動態調整出入境旅遊團隊管理政策，創造更加有利於旅遊業對外開放的環境。要在全球旅遊復甦中講好中國故事，傳播好中國聲音，充分發揮2024年將在華舉辦第14屆中美旅遊高層對話等平台作用，進一步擴大旅遊交流合作，積極引導並共同推動全球旅遊市場復甦。在免簽政策試行期間，及時分析旅遊目的地國家的出入境政策動向、航運恢復情況、安全保障情況，科學評估各方服務保障能力，加強雙邊和多邊協調。



《綠皮書》分析，中國旅遊需求呈現出新的結構性市場動能，推動未來旅遊業發展。95後群體在旅遊市場中的主體地位日漸顯現。調查顯示，95後群體人均出游次數在所有受訪群體中最高，具有迅速集中和放大市場熱點的作用。2023年以來的淄博美食游、“特種兵式”打卡游、“Citywalk”深度游等旅遊熱點，都有這一群體的助推作用。2023年以來，農村居民人均出游次數為2.3次，蘊含著巨大的市場潛力，將成為未來推動旅遊消費增長的重要力量。調查顯示，2023年以來，男性和女性人均旅遊次數保持一致，且女性更多擔任家庭旅遊決策者，旅遊消費的“她力量”帶來的是親子旅遊、美食購物游、健康療養游、私人定制游的市場契機。