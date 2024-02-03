企業家都學做網紅，社會將會怎樣？

360創始人周鴻禕（圖源：澎湃新聞） 中評社北京2月3日電／據澎湃新聞報導，最近，360創始人周鴻禕有關“企業家要學做網紅”的視頻引起很多關注。視頻向受眾傳遞的信息很有壓迫感：時代變了！世界已經進入網紅經濟時代。企業家必須與時俱進，學做網紅，打造IP，才能夠跟上形勢，避免被淘汰。



企業家有必要學做網紅嗎？要回答這個問題，必須先搞清楚企業家和網紅這兩個概念。



什麼是企業家？



傳統意義上的企業家是指創設企業，承擔企業失敗的風險，享受企業成功的收益的群體。



但是，並非任何註冊企業從事商業活動的人都可以稱為企業家。如果創設企業的目的是生產市場上已經存在的產品或提供市場上已經存在的服務，這種創業者稱不上企業家。



企業家的核心特質是創新。企業家創設企業的目的，是為社會提供創新性的產品或服務。傳統意義上的企業家，是帶著一種冒險和創新精神創業的。他們設立企業的目的是不斷創新，開發新技術，創造新產品，給人們的社會生活帶來質的改善，並從中獲得回報。



麻省理工大學企業家精神研究中心主任Bill Aulet認為，不應把企業家精神和小微企業聯繫起來。企業家精神等於價值創造。



從這個意義上講，同樣是創設一家新企業，企業家創設的新企業被賦予新的名字，以便和普通的企業區分開，即初創企業（start－up）。如果初創企業在開發新技術，創造新產品上取得成功，則企業不斷擴大，最終可能成為獨角獸公司（Unicorn Company）。

