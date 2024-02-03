湖南本土廳官王群案：涉案親屬留置數創紀錄

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京2月3日電／據澎湃新聞報導，2月1日晚，電視專題片《忠誠與背叛——2023湖南正風反腐警示錄》（下集）在湖南衛視播出。專題片披露，湖南省政府原參事王群縱容、默許妻兒打著自己的牌子到處打招呼、攬項目，該案中，王群本人及親屬共6人被留置，創下湖南省涉案親屬留置數之最。



王群參加工作以來一直在湖南工作，曾任株洲市長、常德市委書記、湖南省人民政府秘書長等職，其涉嫌受賄4500餘萬元大部分由其妻兒經手。王群說，他有意把老婆程某放在自己和老板之間，做一個“防火墻”、“二傳手”。



湖南省紀委監委辦案人員介紹，在王群授意下，程某頭頂市長、書記夫人的光環，游走於株洲、常德兩地政商界，插手工程項目、干預組織人事。社會上一度傳言“沒有她不敢打的招呼、沒有她不敢收的錢。”



專題片介紹，程某還經營自己的太太圈，時常邀約王群下屬或商人老板的妻子，一起美容、打牌、旅遊。王群的妻子經營“小圈子”，兒子忙著“提籃子”，成為一些機構所謂的資源型人才。



王群兒子說，“通過我父親的職權，獲取了480萬的居間費，其中的一半也就是240萬給了我和我父親。他（王群）挺開心的，說那你長大了。”



兒子結婚，王群以借用名義收受價值74萬元的豪車；平時，王群還有意帶著妻兒參加老板們的高檔宴請。此外，被王群當成“提款機”對待的外甥張建波在專題片中提到，“我總共靠他打招呼，做了差不多2個億（業務）。他平常有時候要錢的時候，有時候打電話給我。”



澎湃新聞注意到，2月1日，邵陽市中級人民法院院長曾鼎新擔任審判長，一審公開開庭審理湖南省人民政府原參事王群受賄一案。



邵陽市人民檢察院指控：2001年至2023年期間，被告人王群利用擔任株洲市委常委、高新區黨工委書記、天元區委書記、市人民政府常務副市長、市委副書記、市人民政府市長，常德市委書記，湖南省人民政府秘書長，湖南省人民政府參事等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關公司和個人在獲取國有資本注資、項目規劃審批、工程項目承攬、職務晉升等事項上提供幫助，收受