一箭11星！中國成功發射吉利星座02組衛星

中評社北京2月3日電／據新華社報導，2月3日7時37分，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將吉利星座02組衛星發射升空，11顆衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



這次任務是長征系列運載火箭的第508次飛行。