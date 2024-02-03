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一箭11星！中國成功發射吉利星座02組衛星
http://www.CRNTT.com   2024-02-03 12:17:32


　　中評社北京2月3日電／據新華社報導，2月3日7時37分，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將吉利星座02組衛星發射升空，11顆衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

　　這次任務是長征系列運載火箭的第508次飛行。

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